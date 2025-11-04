DAX 23.734 -1,3%ESt50 5.611 -1,0%MSCI World 4.338 -0,4%Top 10 Crypto 14,12 -1,6%Nas 23.186 -1,3%Bitcoin 87.805 -2,9%Euro 1,1548 +0,5%Öl 63,43 -0,2%Gold 3.986 +0,2%
Rheinmetall Aktie

1.716,00 EUR +5,50 EUR +0,32 %
STU
Marktkap. 79,33 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

Rheinmetall AG
1.716,00 EUR 5,50 EUR 0,32%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 1960 Euro belassen. Der Rüstungskonzern habe erwartungsgemäße Ergebnisse für das dritte Quartal präsentiert und sich zuversichtlich hinsichtlich des Wachstumskurses im vierten Quartal gezeigt, schrieb Adrien Rabier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die negative Kursreaktion auf das seiner Ansicht nach ambitionierte Ziel für 2030 habe jedoch seine Befürchtung bestärkt, dass die hohen Markterwartungen das Aufwärtspotenzial begrenzten./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
1.960,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
1.714,00 €		 Abst. Kursziel*:
14,35%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
1.716,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,22%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.153,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

17:01 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
11:06 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:56 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.25 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
29.10.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

finanzen.net Hohe Nachfrage Rheinmetall-Aktie fällt zurück: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick Rheinmetall-Aktie fällt zurück: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick
finanzen.net Rheinmetall-Aktie mit short-Signal
finanzen.net Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Rheinmetall auf 'Kaufen' - Fairer Wert 2240 Euro
finanzen.net Aktien-Tipp Rheinmetall-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen
dpa-afx ROUNDUP 2: Rheinmetall weiter von Auftragsverzögerungen gebremst - Aktie legt zu
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: So steht der DAX am Mittag
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags
Novinite New Rheinmetall Ammunition Plant Breaks Ground in Lithuania, Second Project Under Discussion
Financial Times German start-ups set for deal on kamikaze drones with Rheinmetall
Novinite Bulgaria's Borissov Announces Second Ammunition Plant Following Rheinmetall Deal
Novinite It’s Official: Bulgaria Signs Landmark Deal with Rheinmetall for New Ammunition Plant
Novinite Bulgaria Partners with Rheinmetall to Build High-Tech Arms Plant and Create 1,000 Jobs
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
