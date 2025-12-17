Rheinmetall Aktie
Marktkap. 68,91 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall anlässlich des geplanten Verkaufs der Autozuliefersparte auf "Overweight" mit einem Kursziel auf 2060 Euro belassen. Dies sei nicht unbedingt eine neue Nachricht, aber ein Schritt, um Rheinmetall ab 2026 in ein reines Rüstungsunternehmen umzuwandeln, schrieb Afonso Osorio in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Entkonsolidierung komme etwas früher als in seinem Basisszenario vorgesehen, ändere aber nichts an den langfristigen Aussichten./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
2.060,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.515,50 €
|Abst. Kursziel*:
35,93%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.524,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,17%
|
Analyst Name:
Afonso Osorio
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.152,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
