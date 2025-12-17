DAX 24.022 +0,3%ESt50 5.704 +0,4%MSCI World 4.350 +0,0%Top 10 Crypto 11,49 +3,2%Nas 22.693 -1,8%Bitcoin 74.316 +1,4%Euro 1,1725 -0,1%Öl 59,63 -1,7%Gold 4.326 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 TUI TUAG50 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf EZB-Zinsentscheidung: DAX etwas höher -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, D-Wave, TUI im Fokus
Top News
Douglas-Aktie verliert trotzdem deutlich: Umsatz- und Ergebnisplus im Geschäftsjahr 2024/25 Douglas-Aktie verliert trotzdem deutlich: Umsatz- und Ergebnisplus im Geschäftsjahr 2024/25
Bernstein Research: Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Bernstein Research: Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rheinmetall Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.524,00 EUR -9,50 EUR -0,62 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 68,91 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007030009

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNMBF

Barclays Capital

Rheinmetall Overweight

11:36 Uhr
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.524,00 EUR -9,50 EUR -0,62%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall anlässlich des geplanten Verkaufs der Autozuliefersparte auf "Overweight" mit einem Kursziel auf 2060 Euro belassen. Dies sei nicht unbedingt eine neue Nachricht, aber ein Schritt, um Rheinmetall ab 2026 in ein reines Rüstungsunternehmen umzuwandeln, schrieb Afonso Osorio in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Entkonsolidierung komme etwas früher als in seinem Basisszenario vorgesehen, ändere aber nichts an den langfristigen Aussichten./rob/edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
2.060,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.515,50 €		 Abst. Kursziel*:
35,93%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.524,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,17%
Analyst Name:
Afonso Osorio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.152,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

11:36 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
08:46 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08:16 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.12.25 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

finanzen.net Verhandlungen im Blick Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Fokus: Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Fokus: Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung
dpa-afx Weltraum-Satelliten: Rheinmetall bekommt Milliardenauftrag
finanzen.net Rheinmetall-Aktie: Rheinmetall-Chart signalisiert Candlestick inverted Hammer
Dow Jones Rheinmetall-JV erhält Bundeswehrauftrag für Weltraumaufklärung im Milliardenwert
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Abschlägen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Rheinmetall auf 2150 Euro - 'Buy'
finanzen.net Rheinmetall-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Overweight
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Fokus auf Rüstung bei Rheinmetall lässt Anleger kalt
dpa-afx ROUNDUP: Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung - Autogeschäft wird verkauft
EQS Group EQS-Adhoc: Rheinmetall AG: Executive Board decides to sell activities of the civil division Power Systems – Target is sale in the first quarter of 2026; update of outlook for continuing operation
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, sell
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, sell
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, buy
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, sell
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, sell
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, sell
RSS Feed
Rheinmetall AG zu myNews hinzufügen