Rheinmetall hat einen Rahmenvertrag über die Fertigung von Handgranaten von den Niederländischen Streitkräften erhalten.

Die Order umfasst die Lieferung von rund 15 verschiedenen Typen von Handgranaten aus mehreren Produktionsstätten in Deutschland und Europa, wie der DAX-Konzern mitteilt. Der Vertrag habe eine Laufzeit von fünf Jahren mit einer Option auf Verlängerung um weitere zwei Jahre. Der Auftragswert liege im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Die Rheinmetall-Aktie notiert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 1,23 Prozent tiefer bei 1.773,50 Euro.

