Bernstein Research

Rheinmetall Outperform

12:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2000 Euro belassen. Rheinmetall dominiere den kurzfristigen Geschäftszyklus im Rüstungssektor und könne auch langfristig zu den Gewinnern zählen, schrieb Adrien Rabier in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:00 / UTC

