Rheinmetall Aktie
Marktkap. 87,27 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2000 Euro belassen. Rheinmetall dominiere den kurzfristigen Geschäftszyklus im Rüstungssektor und könne auch langfristig zu den Gewinnern zählen, schrieb Adrien Rabier in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Outperform
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
2.000,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
1.895,50 €
|Abst. Kursziel*:
5,51%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
1.913,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,55%
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.147,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|12:01
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
