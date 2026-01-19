DAX 24.663 -1,2%ESt50 5.873 -0,9%MSCI World 4.460 -1,1%Top 10 Crypto 11,99 -4,0%Nas 23.121 -1,7%Bitcoin 77.868 -2,1%Euro 1,1720 +0,6%Öl 64,87 +1,1%Gold 4.736 +1,4%
Flucht aus dem Dollar: Eskalation im Grönland-Streit drückt Dow, NASDAQ & S&P 500 tief ins Minus Flucht aus dem Dollar: Eskalation im Grönland-Streit drückt Dow, NASDAQ & S&P 500 tief ins Minus
OHB: Zwei-Milliarden-Marke in Sicht OHB: Zwei-Milliarden-Marke in Sicht
Rheinmetall Aktie

1.913,00 EUR -18,00 EUR -0,93 %
STU
Marktkap. 87,27 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

Bernstein Research

Rheinmetall Outperform

12:01 Uhr
Rheinmetall Outperform
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.913,00 EUR -18,00 EUR -0,93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2000 Euro belassen. Rheinmetall dominiere den kurzfristigen Geschäftszyklus im Rüstungssektor und könne auch langfristig zu den Gewinnern zählen, schrieb Adrien Rabier in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Outperform

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
2.000,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.895,50 €		 Abst. Kursziel*:
5,51%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.913,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,55%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.147,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

