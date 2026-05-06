DAX 24.350 +0,1%ESt50 5.895 -0,3%MSCI World 4.763 -0,1%Top 10 Crypto 10,21 -3,3%Nas 26.274 +0,1%Bitcoin 68.990 -0,6%Euro 1,1754 -0,3%Öl 106,0 +1,3%Gold 4.697 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Intel 855681 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 Allianz 840400 BASF BASF11 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Rot erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Warnstreiks bei Deutscher Telekom -- Plug Power mit durchwachsenen Zahlen -- Bayer, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk, Lufthansa im Fokus
Top News
Robo-Advisor Vergleich 04/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test Robo-Advisor Vergleich 04/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test
JENOPTIK-Aktie steigt: Starker Auftragseingang und Ergebnis deutlich über Erwartungen JENOPTIK-Aktie steigt: Starker Auftragseingang und Ergebnis deutlich über Erwartungen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ringmetall Aktiengesellschaft Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
2,60 EUR +0,08 EUR +3,17 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 78,49 Mio. EUR

KGV 21,30 Div. Rendite 3,62%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3E5E5

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A3E5E55

SMC Research

Ringmetall Aktiengesellschaft Halten

08:34 Uhr
Ringmetall Aktiengesellschaft Halten
Aktie in diesem Artikel
Ringmetall Aktiengesellschaft
2,60 EUR 0,08 EUR 3,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Die durch den Irankrieg noch gestiegene Unsicherheit in der Wirtschaft hat bei Ringmetall nach Darstellung von SMC-Research zu einem relativ schwachen ersten Quartal geführt, das zweite Quartal dürfte aber wieder besser werden. SMC-Analyst Holger Steffen sieht grundsätzlich Potenzial durch einen stetigen Ausbau der Marktposition, stuft die Aktie aber als Halteposition ein, bis die Nachfrage der Kunden anzieht.

In einem anhaltend schwierigen Umfeld agiere Ringmetall laut SMC-Research weiterhin erfolgreich, auch wenn sich die Gesellschaft den negativen Auswirkungen der geopolitischen Turbulenzen nicht gänzlich entziehen könne. Im ersten Quartal habe es über alle Produktgruppen hinweg Volumenverschiebungen in das Folgequartal gegeben, was – neben negativen Wechselkurseffekten – für einen Rückgang des Konzernumsatzes um 4,9 Prozent auf 46,1 Mio. Euro gesorgt habe . Das habe sich überproportional im Ergebnis niedergeschlagen, sodass das EBITDA um 15,3 Prozent auf 5,0 Mio. Euro sowie das EBIT um 22,1 Prozent auf 2,2 Mio. Euro zurückgegangen seien. Hier haben aber auch substanzielle Einmalkosten eine Rolle gespielt, weil sich zwei Gesellschaften im Umzug befinden (was teilweise auch den Output belastet habe).

Das saisonal ohnehin starke zweite Quartal dürfte schon wieder besser ausfallen, dann werden auch die beiden jüngsten Zukäufe einen größeren Beitrag zu den Zahlen leisten. Das Management habe die Guidance bekräftigt, die für das Gesamtjahr einen Umsatz von 185 bis 205 Mio. Euro sowie ein EBITDA zwischen 21 und 28 Mio. Euro vorsehe. Die Strategie, den hohen Cashflow aus dem Bestand für einen kontinuierlichen Ausbau der Marktposition mit Akquisitionen zu nutzen, werde weiter fortgesetzt; gerade die anhaltende Marktschwäche biete dafür gute Möglichkeiten.

Das Potenzial, das damit geschaffen werde, werde sich erst richtig bei einer Nachfrageerholung zeigen. Die Analysten sehen den fairen Wert je Aktie trotz einer leichten Reduktion bei 4,60 Euro und damit deutlich über dem aktuellen Kurs, bleiben aber bei ihrem Urteil „Hold“, bis eine Nachfragebelebung deutlich erkennbar sei – da diese den Haupttreiber für eine Kurserholung darstellen dürfte.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 8.5.2026 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 12.05.2026 um 6:30 Uhr fertiggestellt und am 12.05.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/05/2026-05-12-SMC-Update-Ringmetall_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

 

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ringmetall Aktiengesellschaft Halten

Unternehmen:
Ringmetall Aktiengesellschaft		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
4,60
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
2,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ringmetall Aktiengesellschaft

08:34 Ringmetall Aktiengesellschaft Halten SMC Research
07.04.26 Ringmetall Aktiengesellschaft Halten SMC Research
10.03.26 Ringmetall Aktiengesellschaft Halten SMC Research
06.02.26 Ringmetall Aktiengesellschaft Kaufen SMC Research
11.11.25 Ringmetall Aktiengesellschaft Kaufen SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Ringmetall Aktiengesellschaft

StockXperts Ringmetall: Q1 schwach, Q2 dürfte besser werden Ringmetall: Q1 schwach, Q2 dürfte besser werden
Aktien-Global Ringmetall: Q1 schwach, Q2 dürfte besser werden
EQS Group EQS-News: Ringmetall SE forciert im 1. Quartal Wachstumsstrategie durch Akquisitionen in heterogenem Marktumfeld
EQS Group EQS-HV: Ringmetall SE: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 16.06.2026 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
EQS Group EQS-HV: Ringmetall SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 16.06.2026 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
EQS Group EQS-News: Ringmetall SE steigert Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2025 dank erfolgreicher Akquisitionen
Aktien-Global Ringmetall: Starke Position wird genutzt
EQS Group EQS-News: Ringmetall stärkt US-Liner-Geschäft durch Erwerb der Thermoforming-Sparte von New England Plastics
StockXperts Ringmetall: Nächster Expansionsschritt
EQS Group EQS-News: Ringmetall SE is driving forward its growth strategy in the first quarter through acquisitions in a diverse market environment
EQS Group EQS-News: Ringmetall SE increases revenues in the 2025 financial year thanks to successful acquisitions
EQS Group EQS-News: Ringmetall strengthens U.S. liner business by acquiring thermoforming business from New England Plastics
EQS Group EQS-News: Ringmetall acquires liner manufacturer Makplast in Turkey
EQS Group EQS-News: Acquisitions drive growth in 2025: EBITDA margin remains robust double-digit
EQS Group EQS-AFR: Ringmetall SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, buy
EQS Group EQS-News: Ringmetall increases group revenue despite declining raw material prices with continued robust margin
RSS Feed
Ringmetall Aktiengesellschaft zu myNews hinzufügen