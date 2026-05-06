SMC Research

Ringmetall Aktiengesellschaft Halten

08:34 Uhr

Die durch den Irankrieg noch gestiegene Unsicherheit in der Wirtschaft hat bei Ringmetall nach Darstellung von SMC-Research zu einem relativ schwachen ersten Quartal geführt, das zweite Quartal dürfte aber wieder besser werden. SMC-Analyst Holger Steffen sieht grundsätzlich Potenzial durch einen stetigen Ausbau der Marktposition, stuft die Aktie aber als Halteposition ein, bis die Nachfrage der Kunden anzieht.

In einem anhaltend schwierigen Umfeld agiere Ringmetall laut SMC-Research weiterhin erfolgreich, auch wenn sich die Gesellschaft den negativen Auswirkungen der geopolitischen Turbulenzen nicht gänzlich entziehen könne. Im ersten Quartal habe es über alle Produktgruppen hinweg Volumenverschiebungen in das Folgequartal gegeben, was – neben negativen Wechselkurseffekten – für einen Rückgang des Konzernumsatzes um 4,9 Prozent auf 46,1 Mio. Euro gesorgt habe . Das habe sich überproportional im Ergebnis niedergeschlagen, sodass das EBITDA um 15,3 Prozent auf 5,0 Mio. Euro sowie das EBIT um 22,1 Prozent auf 2,2 Mio. Euro zurückgegangen seien. Hier haben aber auch substanzielle Einmalkosten eine Rolle gespielt, weil sich zwei Gesellschaften im Umzug befinden (was teilweise auch den Output belastet habe).

Das saisonal ohnehin starke zweite Quartal dürfte schon wieder besser ausfallen, dann werden auch die beiden jüngsten Zukäufe einen größeren Beitrag zu den Zahlen leisten. Das Management habe die Guidance bekräftigt, die für das Gesamtjahr einen Umsatz von 185 bis 205 Mio. Euro sowie ein EBITDA zwischen 21 und 28 Mio. Euro vorsehe. Die Strategie, den hohen Cashflow aus dem Bestand für einen kontinuierlichen Ausbau der Marktposition mit Akquisitionen zu nutzen, werde weiter fortgesetzt; gerade die anhaltende Marktschwäche biete dafür gute Möglichkeiten.

Das Potenzial, das damit geschaffen werde, werde sich erst richtig bei einer Nachfrageerholung zeigen. Die Analysten sehen den fairen Wert je Aktie trotz einer leichten Reduktion bei 4,60 Euro und damit deutlich über dem aktuellen Kurs, bleiben aber bei ihrem Urteil „Hold“, bis eine Nachfragebelebung deutlich erkennbar sei – da diese den Haupttreiber für eine Kurserholung darstellen dürfte.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 8.5.2026 um 8:30 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 12.05.2026 um 6:30 Uhr fertiggestellt und am 12.05.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/05/2026-05-12-SMC-Update-Ringmetall_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

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