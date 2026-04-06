DAX 24.092 +0,6%ESt50 5.820 +0,2%MSCI World 4.752 +0,0%Top 10 Crypto 10,35 +0,4%Nas 26.088 -0,7%Bitcoin 68.263 -0,4%Euro 1,1706 -0,3%Öl 107,7 +0,0%Gold 4.679 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Intel 855681 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- Infineon, NVIDIA, Birkenstock, Chip-Aktien, TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
RWE-Aktie schwächelt dennoch: Energiekonzern trifft Markterwartungen und bestätigt Prognose RWE-Aktie schwächelt dennoch: Energiekonzern trifft Markterwartungen und bestätigt Prognose
Krypto-Schock? Michael Saylor nennt Bitcoin-Verkäufe eine "Impfung" für den Markt Krypto-Schock? Michael Saylor nennt Bitcoin-Verkäufe eine "Impfung" für den Markt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Energy Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
173,70 EUR +2,10 EUR +1,22 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 152,68 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ENER6Y

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMEGF

Deutsche Bank AG

Siemens Energy Buy

12:36 Uhr
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
173,70 EUR 2,10 EUR 1,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 195 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anleger freuten sich auf die neuen Mittelfristziele bis 2030, die für November avisiert würden, schrieb Gael de-Bray in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Er hob seine Ergebnisprognosen bis 2028 im Schnitt um 2 Prozent./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
175,63 €		 Abst. Kursziel*:
13,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
173,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,14%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
175,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

12:56 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:36 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
08:11 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
08:11 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:06 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Energy AG

dpa-afx Frisches Momentum Siemens Energy-Aktie steigt: Analysten heben den Daumen - Startet jetzt die nächste Kurs-Rally? Siemens Energy-Aktie steigt: Analysten heben den Daumen - Startet jetzt die nächste Kurs-Rally?
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 13.05.26
finanzen.net Analyse: Buy-Bewertung für Siemens Energy-Aktie von Goldman Sachs Group Inc.
finanzen.net Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Siemens Energy-Aktie
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: DAX am Mittag im Aufwind
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX stärker
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag in Grün
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochmittag stärker
Zacks Zacks Value Trader Highlights: BorgWarner, Siemens Energy and Wabtec
reNEWS Siemens Energy investors urge wind focus
FOX Business Siemens Energy investing $1B, creating highly skilled jobs in US
New York Times Siemens Energy Bets $1 Billion That A.I. Power Demand Will Last
Financial Times Siemens Energy calls for Trump policy stability as it commits $1bn to US
Financial Times Siemens Energy calls for Trump policy stability as it commits $1bn to US
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Siemens Energy AG Unsponsored ADR (SMNEY) is a Great Choice
Financial Times Revived Siemens Energy fends off activist call for wind spin-off
RSS Feed
Siemens Energy AG zu myNews hinzufügen