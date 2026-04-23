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Barclays Capital

Siemens Energy Equal Weight

11:16 Uhr
Siemens Energy Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
185,76 EUR -1,30 EUR -0,69%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Eckdaten des Energietechnikkonzerns zum zweiten Geschäftsquartal seien äußerst durchwachsen gewesen, schrieb Vlad Sergievskii am Freitag. Die Aufträge für Netztechnologie und Gasturbinen hätten die Erwartungen getoppt, im Bereich Windkraft jedoch verfehlt. Ergebnisseitig hätten die Bayern wohl durch die Bank schwächer abgeschnitten./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Equal Weight

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
181,43 €		 Abst. Kursziel*:
-44,88%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
185,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-46,17%
Analyst Name:
Vlad Sergievskii 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
166,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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