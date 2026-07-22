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Symbol SMEGF

Deutsche Bank AG

Siemens Energy Buy

14:41 Uhr
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Quartalszahlen des Konkurrenten GE Vernova auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Resultate des US-Energieanlagen-Herstellers seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erwartungen seien derweil sehr hoch gewesen./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
151,72 €		 Abst. Kursziel*:
31,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
152,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,98%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
202,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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