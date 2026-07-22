Siemens Energy Aktie
Marktkap. 135,26 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Quartalszahlen des Konkurrenten GE Vernova auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Resultate des US-Energieanlagen-Herstellers seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erwartungen seien derweil sehr hoch gewesen./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Buy
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
200,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
151,72 €
|Abst. Kursziel*:
31,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
152,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,98%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
202,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
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|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|15.07.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Deutsche Bank AG
|22.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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