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Symbol FUPPF

Deutsche Bank AG

FUCHS SE VZ Buy

14:41 Uhr
FUCHS SE VZ Buy
Aktie in diesem Artikel
FUCHS SE VZ
39,96 EUR 0,52 EUR 1,32%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Schmierstoffherstellers habe die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Buy

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
39,94 €		 Abst. Kursziel*:
27,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
39,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,63%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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16:01 FUCHS Kaufen DZ BANK
14:41 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
12:41 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:31 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
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