Warburg Research

FUCHS SE VZ Hold

11:41 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fuchs SE nach Zahlen mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Die vorläufigen Zahlen des Mannheimer Schmierstoffherstellers zum zweiten Quartal seien enttäuschend ausgefallen, schrieb Oliver Schwarz am Mittwoch. Zudem sei der Ausblick für das Gesamtjahr gekappt worden. Allerdings deute sich in diesem an, dass das Unternehmen Maßnahmen ergreifen wolle, um die Belastung durch US-Zölle abzufedern./rob/mf/ag

