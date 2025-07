MÄRKTE EUROPA/Leichter - Berichtssaison setzt Akzente

Werte in diesem Artikel

DOW JONES--Der europäische Aktienmarkt hat am Mittwoch mit Abschlägen geschlossen. Höhepunkt des Tages waren günstige Erzeugerpreise aus den USA. Diese haben im Juni wider Erwarten auf Monatssicht sowohl in der Gesamt- als auch in der Kernrate stagniert. Das stützte die Stimmung. Kurz vor Handelsschluss belasteten dann aber neuerliche Spekulationen um eine vorzeitige Entlassung von Fed-Chairman Jerome Powell. Laut Medienberichten soll US-Präsident Donald Trump republikanischen Parlamentariern angedeutet haben, er werde Fed-Chairman Jerome Powell "feuern".

Der DAX schloss 0,2 Prozent niedriger bei 24.009. Für den Euro-Stoxx-50 ging es gleich 1 Prozent nach unten, ein schwacher Ausblick von ASML belastete den Chipsektor, während ein Kurseinbruch von Renault im Fokus bei Autoaktien stand. Am Devisenmarkt schoss der Euro nach den neuerlichen Unsicherheiten um Powell zeitweise auf über 1,1700 Dollar, stand zu Börsenschluss aber bei 1,1644.

Renaults Gewinnwarnung schlechtes Signal für Sektor

Nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr hat Renault den Margenausblick für das laufende Jahr gesenkt. Die Margenprognose für das Gesamtjahr wurde von über 7 auf 6,5 Prozent gesenkt, was laut Jefferies-Analysten eine Reduzierung um 8 Prozent bedeutet. Zudem wurde die Cashflow-Prognose deutlich nach unten genommen.

Renault begründete dies mit einem geringer als erwartet ausgefallenen Volumen, dem Druck des Handels aufgrund des rückläufigen Einzelhandelsmarktes und der schwachen Leistung der leichten Nutzfahrzeuge in einem ohnehin schwachen Markt. Renault brachen um 18,5 Prozent ein. Im Gefolge verloren BMW 0,7 Prozent, VW 3,7 Prozent und Mercedes 1,9 Prozent. Autoaktien gaben im Schnitt 1,8 Prozent nach.

"Die Zahlen für das zweite Quartal liegen zwar leicht über den Erwartungen", so ein Marktteilnehmer zu ASML. "Der Ausblick enttäuscht aber", sagt er. ASML rechnet für das dritte Quartal nun nur noch mit einem Umsatz von 7,4 bis 7,9 Milliarden Euro. "Das liegt deutlich unter der Konsensprognose von 8,2 Milliarden", so der Händler. Zudem zieht ASML nun auch die Wachstumsperspektiven für das kommende Jahr in Zweifel. ASML brachen um 11,4 Prozent ein, Technologiewerte um 2,2 Prozent.

Fuchs brechen nach Gewinnwarnung ein

Fuchs brachen nach einer Gewinnwarnung um 10,3 Prozent ein. Die Gesellschaft rechnet nun nur noch mit einem Umsatz und einem EBIT auf Vorjahresniveau, also mit 3,53 Milliarden Euro bzw. 434 Millionen Euro. Der Konsens der Analysten für 2025 liegt nach Angaben von Fuchs für den Umsatz bei 3,66 Milliarden Euro und für das EBIT bei 459 Millionen Euro. "Damit schließt sich Fuchs den Warnungen von BASF, Brenntag oder auch K+S an", so ein Marktteilnehmer.

Richemont schlossen dagegen 1,2 Prozent im Plus. "Die Zahlen sind gut", sagte ein Händler. Auf vergleichbarer Basis sei der Umsatz um 6 Prozent gestiegen. Das sei so nicht erwartet worden.

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 5.298,07 -1,0% +9,4%

Stoxx-50 4.473,05 -0,7% +4,5%

Stoxx-600 541,84 -0,6% +7,4%

XETRA-DAX 24.009,38 -0,2% +20,9%

CAC-40 Paris 7.722,09 -0,6% +5,2%

AEX Amsterdam 902,11 -2,3% +5,1%

ATHEX-20 Athen 4.918,03 -0,1% +37,9%

BEL-20 Bruessel 4.479,55 -0,4% +5,5%

BUX Budapest 99.833,93 +0,0% +25,8%

OMXH-25 Helsinki 4.807,33 -0,4% +11,9%

OMXC-20 Kopenhagen 1.737,21 +0,1% -17,5%

PSI 20 Lissabon 7.694,04 -0,2% +20,9%

IBEX-35 Madrid 13.885,70 +0,1% +21,1%

OBX Oslo 1.526,78 -0,6% +15,5%

PX Prag 2.169,74 -0,2% +23,5%

OMXS-30 Stockholm 2.512,32 -0,8% +2,0%

WIG-20 Warschau 2.868,56 -0,1% +31,0%

ATX Wien 4.441,09 -0,4% +21,7%

SMI Zuerich 11.910,81 +0,1% +2,6%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1640 +0,3% 1,1601 1,1610 +12,0%

EUR/JPY 172,39 -0,2% 172,67 172,92 +6,0%

EUR/CHF 0,9320 +0,2% 0,9300 0,9306 -0,9%

EUR/GBP 0,8663 -0,1% 0,8668 0,8668 +4,7%

USD/JPY 148,10 -0,5% 148,85 148,95 -5,3%

GBP/USD 1,3436 +0,4% 1,3385 1,3394 +7,0%

USD/CNY 7,1546 +0,0% 7,1545 7,1573 -0,8%

USD/CNH 7,1815 -0,0% 7,1844 7,1863 -2,1%

AUS/USD 0,6526 +0,2% 0,6513 0,6514 +5,3%

Bitcoin/USD 118.672,10 +0,9% 117.573,05 116.357,20 +24,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,90 66,52 -0,9% -0,62 -7,4%

Brent/ICE 68,08 68,71 -0,9% -0,63 -8,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.348,74 3.322,65 +0,8% 26,09 +26,6%

Silber 32,56 32,52 +0,1% 0,04 +16,6%

Platin 1.205,32 1.186,10 +1,6% 19,22 +35,4%

Kupfer 5,50 5,55 -0,9% -0,05 +35,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

