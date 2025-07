Handel in New York: NASDAQ 100 legt am Nachmittag zu

Index im Fokus

Der NASDAQ 100 steigt am Donnerstag.

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,31 Prozent fester bei 23.234,05 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,287 Prozent höher bei 23.228,79 Punkten in den Handel, nach 23.162,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 23.150,27 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23.266,06 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,472 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 22.190,52 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 24.04.2025, den Stand von 19.214,40 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 24.07.2024, bei 19.032,39 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 10,77 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 23.266,06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell T-Mobile US (+ 6,02 Prozent auf 248,02 USD), O Reilly Automotive (+ 4,14 Prozent auf 99,37 USD), CoStar Group (+ 2,57 Prozent auf 93,34 USD), Micron Technology (+ 2,26 Prozent auf 112,31 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,14 Prozent auf 162,05 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Tesla (-8,87 Prozent auf 303,06 USD), ON Semiconductor (-6,31 Prozent auf 55,85 USD), Honeywell (-5,12 Prozent auf 227,01 USD), Lucid (-3,73 Prozent auf 2,97 USD) und Enphase Energy (-3,51 Prozent auf 35,20 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 25.513.596 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,542 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

2025 verzeichnet die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,54 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net