Anthropic stellt mit Unterstützung von Amazon eine spezialisierte Version seiner KI Claude für den Finanzsektor vor. Das neue Tool soll Analysten entlasten, Prozesse beschleunigen und Amazon neue Marktchancen eröffnen.

• "Claude for Financial Services" eine spezialisierte KI-Lösung für Banken, Fonds und Analysten

• Amazon ist mit über 4 Milliarden US-Dollar an Anthropic beteiligt

• Konkurrenz durch Microsoft (OpenAI) und Google bleibt



Maßgeschneiderte KI für Banken und Investoren

Das KI-Unternehmen Anthropic, bekannt für seine Claude-Modelle, bringt eine neue Produktlinie auf den Markt. "Claude for Financial Services" richtet sich gezielt an Fachkräfte in Banken, Investmenthäusern und Analyseabteilungen. Ziel ist es, große Datenmengen effizient auszuwerten und komplexe Zusammenhänge in verständlicher Form aufzubereiten. Dabei nutzt Claude neben öffentlich verfügbaren Quellen auch Inhalte von Anbietern wie PitchBook, Morningstar, S&P Global und FactSet. Laut CNBC wurde das Modell speziell dafür trainiert, strukturierte Finanzdaten zu verarbeiten und dabei auch regulatorische Anforderungen zu berücksichtigen. Die Anwendung versteht Anfragen in natürlicher Sprache und liefert binnen Sekunden fundierte Auswertungen. Recherchen, die sonst viel Zeit beanspruchen, lassen sich damit stark verkürzen oder vollständig automatisieren.

Amazon treibt Entwicklung und Vermarktung

Amazon ist nicht nur einer der größten Investoren von Anthropic, sondern auch ein zentraler Technologiepartner. Nach einer Anfangsinvestition von 1,25 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 wurde das Engagement im Folgejahr auf über vier Milliarden ausgeweitet, so Anthropic in einer offiziellen Mitteilung.

Technologisch ist die Zusammenarbeit eng verzahnt. Die Claude-Modelle werden vollständig auf Amazons Trainium2-KI-Chips trainiert, was dem Konzern auch im Hardware-Bereich Wettbewerbsvorteile gegenüber NVIDIA verschafft. Gleichzeitig erfolgt die Vermarktung über Amazon Web Services, wodurch Claude direkt in die Cloud-Infrastruktur des Unternehmens eingebunden ist. Laut einem Bericht von Business Insider geht Morgan Stanley davon aus, dass Amazon mit Claude-bezogenen Cloud-Diensten bis 2027 zusätzliche Umsätze in Milliardenhöhe erzielen könnte.

Veränderungen im Finanzarbeitsmarkt

Die Einführung von Claude dürfte nicht nur technologische Prozesse verändern, sondern auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben. Vor allem im Bereich der Einstiegspositionen, etwa bei Junior-Analysten, könnten sich Rollen verschieben. Zahlreiche Aufgaben wie das Zusammenstellen von Unternehmensprofilen oder das Durchforsten von Quartalsberichten lassen sich mit Claude automatisieren. Fachleute erwarten laut Axios, dass sich dadurch klassische Karrierepfade verändern werden. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an erfahrene Analysten. Der Fokus verlagert sich zunehmend auf die Interpretation maschinell gewonnener Ergebnisse und die strategische Einordnung komplexer Zusammenhänge.

Konkurrenz durch OpenAI und Google

Anthropic positioniert sich mit Claude in einem hart umkämpften Marktumfeld. Auch Microsoft mit OpenAI sowie Google DeepMind arbeiten an Lösungen für den Finanzsektor. Während Google ebenfalls an Anthropic beteiligt ist, hat Amazon eine deutlich aktivere Rolle übernommen.

Wie die Financial Times berichtet, sind Claude-Modelle inzwischen nicht nur über AWS verfügbar, sondern kommen auch in weiteren Amazon-Diensten wie Alexa oder Prime Video zum Einsatz. Das macht Claude zu einem Bestandteil der übergreifenden Amazon-Plattformstrategie und verschafft dem Konzern eine starke Marktposition.

Perspektive für spezialisierte KI-Lösungen

Mit der Finanzversion von Claude betritt Anthropic erstmals ein klar abgegrenztes Branchenfeld. Der Schritt deutet darauf hin, dass generative KI zunehmend in spezifischen Anwendungsfeldern verankert wird. Die Finanzwelt gilt dabei als besonders geeignet für den Einsatz solcher Technologien, da sie auf Geschwindigkeit, Genauigkeit und regulatorische Konformität angewiesen ist. Amazon wiederum profitiert von der wachsenden Nachfrage nach praxistauglicher KI und kann diese über seine Cloud- und Chipinfrastruktur direkt bedienen.

