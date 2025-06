CAGR-Stars

Starke Wachstumsraten erwarten Investoren im aktuellen Marktumfeld insbesondere in der Informationstechnologie. Doch ein anderer Sektor hat hier überraschenderweise die Nase vorn.

• Industriesektor 2025 im S&P 500 an der Spitze

• Größtes Wachstumspotenzial bis 2027

• Diese Aktien sind Wachstumsstars



KI ist in aller Munde. Unternehmen wie NVIDIA und Co. verzeichnen nicht nur starke Wachstumsraten, sondern haben auch außerordentlich positive Geschäftsaussichten, schließlich wird der KI-Branche ein Billionen-Marktpotenzial attestiert. Doch eine Aufstellung von MarketWatch zeigt überraschende Ergebnisse, denn nicht etwa NVIDIA und Co. sind mittelfristig gesehen die zu erwartenden Wachstumsstars am Aktienmarkt.

Industriesektor mit Spitzenwerten bei Performance

Untersucht haben die Experten dabei Sektoren des breiten US-Marktindex S&P 500 - unter Einbezug von FactSet-Daten. Dabei wurde deutlich: Im Jahr 2025 hat nicht etwa die Informationstechnologie am besten performt - stattdessen liegt der Industriesektor an der Spitze. Inklusive reinvestierter Dividenden haben Anleger im bisherigen Jahresverlauf hier ein Plus von 9,5 Prozent erzielt - der zweitbeste Sektor, die Basiskonsumgüter - sind mit 7,5 Prozent Plus deutlicher abgeschlagen, für Informationstechnologie ging es sogar nur um 1,0 Prozent nach oben. Zeitgleich hat der S&P seit Jahresstart ein überschaubares Plus von rund zwei Prozent erzielt und damit verglichen mit dem Industriesektor deutlich unterperformt.

Wachstumsraten im Blick - Welche Sektoren gewinnen?

Neben der vergangenen Performance ist für Anleger aber besonders interessant zu wissen, welche Wachstumsraten in den jeweiligen Branchen zu erwarten sind. Auch hier hat - trotz der massiven Growth-Erwartungen für den KI-Sektor - das Industriesegment erneut die Nase vorn. Unter Berufung auf Konsensschätzungen der von FactSet befragten Analysten gewinnt abermals der Industriesektor - mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate (Umsatz Compound Annual Growth Rate, CAGR) von 8,2 Prozent bis zum Jahr 2027. Für den Gesamtindex rechnen Experten der Untersuchung zufolge nur mit einem CAGR von 5,5 Prozent, der Informationssektor kommt auf erwartete Wachstumsraten von 5,4 Prozent. Das erwartete KGV des Industriesektors sei zwar höher als das des Gesamtindex, doch die höheren erwarteten Wachstumsraten können den Aufschlag rechtfertigen, so "MarketWatch".

Welche Aktien besonders profitieren

Wer auf Basis dieser Informationen in den Industriesektor des S&P 500 einsteigen will, hat verschiedene Möglichkeiten. Am einfachsten wäre ein Investment über einen entsprechenden ETF, hier sparen sich Anleger die manuelle Aktienauswahl, treffen aber eine gezielte Sektorenauswahl und können so von den erwarteten Wachstumsraten im Industriesegment profitieren.

Wer lieber gezielt in spezielle S&P 500-Aktien der Branche investieren will, für den lohnt sich ein Blick auf die zu erwarteten größten Wachstumsstars. An der Spitze liegt laut der Auswertung der Taaser-Hersteller Axon Enterprise, für den Analysten bis zum Jahr 2027 ein Umsatzplus von 21 Prozent erwarten. Der Fahrdienstanbiebter Uber landet mit einem erwarteten CAGR von 14,5 Prozent auf dem zweiten Platz, dicht gefolgt vom Flugzeughersteller Boeing, dem Experten ein Wachstum von 13,9 Prozent zutrauen.

Auf den Plätzen 4-7 landen in der Liste Dayforce (+12,2 Prozent), Equifax (+11,8 Prozent), Quanta Services (+11,6 Prozent) und Deere & Co. (+10,0 Prozent).

Der Rest der Top 10 der größten zu erwartenden Wachstumsstars im Industriesektor des S&P 500 kann dann bereits keine zweistelligen zu erwartenden Wachstumsraten bis 2027 mehr vorweisen, hält sich im Vergleich aber immer noch gut: Auf Platz 8 listet "MarketWatch" mit Howmet Aerospace einen führenden Anbieter von Lösungen für die Luftfahrt- und Transportindustrie - hier liegt die CAGR bei 9,9 Prozent. Eine Wachstumsrate von 9,3 Prozent wird unterdessen bei GE Aerospace erwartet, GE Vernona landet mit einem CAGR von 9,2 Prozent auf Platz 10 der zu erwartenden Wachstumsstars im Industriesegment des breiten US-Index.



