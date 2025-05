Megatrend-Investments

Diese fünf Aktien aus den Bereichen Technologie, Halbleiter, KI, Cybersicherheit und Genforschung könnten langfristig Wachstumspotenzial bieten.

• NVIDIA und TSMC profitieren von wachsendem Halbleitermarkt

• CrowdStrike wächst mit seiner KI-basierten Cloudplattform weiter

• Alphabet und CRISPR Therapeutics investieren in Zukunftstechnologien

Einige Zukunftstrends, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, Quantencomputing und Gentechnik, stehen aktuell zwar noch am Anfang ihrer Entwicklung, bieten aber enormes Potenzial. Vor diesem Hintergrund lohnt sich laut The Motley Fool ein genauerer Blick auf fünf Aktien aus diesen Bereichen, die sich für ein langfristig orientiertes Depot eignen.

NVIDIA-Aktie

NVIDIA ist einer der wichtigsten Profiteure des KI-Booms. Die Chips des Konzerns sind aus modernen Rechenzentren nicht mehr wegzudenken und der andauernde Ausbau der Infrastruktur treibt das Wachstum weiter an. Aufgrund des technologischen Fortschritts dürften zudem künftig regelmäßig neue Hardwaregenerationen erforderlich sein, berichtet The Motley Fool. Darüber hinaus positioniert sich NVIDIA mit einem umfassenden Hardware- und Software-Ökosystem auch in Wachstumsbereichen wie autonomem Fahren, Robotik und Edge-Computing. Für langfristig orientierte Anleger könnte NVIDIA daher ein aussichtsreiches Investment bleiben.

CrowdStrike-Aktie

Das Thema Cybersicherheit hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Einer der führenden Anbieter in diesem Bereich ist CrowdStrike. Das Unternehmen bietet mit seiner KI-gestützten Falcon-Plattform laut The Motley Fool eine moderne, cloudbasierte Sicherheitslösung, die sich am Markt etabliert hat. Zwar sorgte ein technischer Fehler im vergangenen Jahr kurzzeitig für negative Schlagzeilen, die Auswirkungen auf das Geschäft blieben jedoch gering. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte CrowdStrike rund 4 Milliarden US-Dollar Umsatz, mit einem Wachstum von knapp 30 Prozent. Da der Cybersecurity-Markt, wie The Motley Fool berichtet, bis 2030 auf ein Volumen von rund 250 Milliarden US-Dollar anwachsen könnte, dürfte CrowdStrike für langfristig orientierte Anleger einen Blick wert sein.

Alphabet-Aktie

Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat sich zu einem breit aufgestellten Technologiekonzern entwickelt. Während aktuell noch digitale Werbeeinnahmen aus der Google-Suche und YouTube die Haupteinnahmequelle darstellen, gewinnt das Cloud-Geschäft zunehmend an Dynamik. Daneben setzt Alphabet auch auf Zukunftstechnologien: Mit Projekten wie Quantencomputing und dem autonomen Fahrdienst Waymo baut das Unternehmen, wie The Motley Fool berichtet, neue Geschäftsfelder auf, die in den kommenden Jahren eine neue Wachstumsphase einleiten könnten. Die Alphabet-Aktie wurde zwar zuletzt von regulatorischen Risiken und Wettbewerbsdruck im Suchmaschinensegment belastet, doch Rücksetzer könnten sich laut The Motley Fool für langfristig orientierte Anleger als Einstiegschance erweisen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) hat als weltweit führender Auftragsfertiger für Chips seinen Marktanteil von 58 Prozent im zweiten Quartal 2023 auf 67 Prozent Ende 2024 gesteigert. Der globale Halbleitermarkt dürfte laut Prognosen bis 2035 auf über 1,2 Billionen US-Dollar anwachsen, berichtet The Motley Fool, und das Unternehmen dürfte davon direkt profitieren. Zwar bestünde ein geopolitisches Risiko durch die Taiwan-China-Spannungen, doch aufgrund von TSMCs Dominanz und seiner Schlüsselrolle im Technologiesektor sei es schwierig, auf das Unternehmen zu verzichten. Für Investoren mit langfristigem Anlagehorizont dürfte TSMC daher ein interessanter Titel im Halbleitersektor bleiben.

CRISPR Therapeutics-Aktie

CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) ist eine Technologie, die es möglich macht, das Genom eines lebendem Organismus zu verändern und als medizinische Revolution gilt. CRISPR eröffnet die Möglichkeit, Krankheiten an der Wurzel zu behandeln oder sogar zu heilen. Das Schweizer Unternehmen CRISPR Therapeutics zählt zu den führenden Entwicklern dieser Technologie. Gemeinsam mit Vertex Pharmaceuticals hat das Unternehmen kürzlich begonnen, erste Umsätze zu generieren, während sich weitere Gentherapien gegen Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Typ-1-Diabetes in der klinischen Entwicklung befinden. Angesichts der enormen Marktgröße dieser Indikationen könnte eine Zulassung einzelner Produkte einen Wendepunkt für das Unternehmen darstellen. Gleichzeitig bleibt jedoch auch das Risiko hoch, da Studien scheitern und Marktzulassungen teils noch Jahre dauern könnten. CRISPR Therapeutics könnte daher für risikobereitere Anleger mit langfristigem Anlagehorizont interessant sein.

