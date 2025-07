Besser als Mag 7

Aktien aus dem Kommunikationssektor lassen klassische Tech-Aktien im S&P 500 hinter sich und ziehen Anlegergelder an.

• Communication-Services-ETF XLC übertrifft Tech-ETF XLK

• Netflix und Meta als Treiber

• Anleger bevorzugen Kommunikationswerte und internationale Streuung

Während der jüngsten Rally an den US-Börsen konnten Tech-Aktien wieder Boden gutmachen, nachdem sie in der ersten Jahreshälfte 2025 noch stark unter Druck standen. Doch ein anderer Sektor hat die klassischen Technologie-Schwergewichte übertroffen.

Kommunikationssektor überholt klassischen Techsektor

Seit Jahresbeginn legte der Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) um 10,3 Prozent zu und ließ damit den Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), der 10,22 Prozent gewann, hinter sich. Auch die Mittelzuflüsse sprechen eine klare Sprache: In den XLC flossen rund 1,6 Milliarden Dollar - deutlich mehr als in vergleichbare Technologie-ETFs, wie CNBC berichtet. Parallel dazu konnte der Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) mit rund 10,8 Prozent Plus zeigen, dass eine weniger stark auf einzelne Tech-Giganten konzentrierte Strategie erfolgreich sein kann. Ein weiterer Gewinner ist der iShares Global Communication Services ETF (IXP), der mit stärkerem Fokus auf internationale Aktien sogar um 14,4 Prozent zulegte (Stand: 08.07.2025). "Das liegt an ihrem Engagement in nicht-amerikanischen Aktien", zitiert CNBC Todd Rosenbluth, Head of Research bei VettaFi. "Internationale Aktien haben sich besser entwickelt und bieten Diversifizierungsvorteile", fügte er hinzu.

Aktien von Meta & Netflix als Treiber

Zwei Aktien, die besonders zur starken Performance des Techsektors beitrugen, waren Meta und Netflix. Die Meta-Aktie konnte seit Jahresstart um rund 23 Prozent zulegen, während die Netflix-Aktie rund 43 Prozent hinzugewinnen konnte. Zusammen mit diesen beiden Titeln macht der Google-Mutterkonzern Alphabet den Großteil - über ein Drittel - des Fonds aus. Während Meta und Netflix in diesem Jahr kräftig zulegen konnten, verlor die Alphabet-Aktie in diesem Jahr rund 8 Prozent an Wert. Meta und Netflix konnten diese schwächere Entwicklung somit jedoch mehr als ausgleichen (Stand: 08.07.2025). "XLC hat sich stark entwickelt, unterstützt durch seine Top-Holding Meta und andere Aktien", so Rosenbluth, der meint: "Netflix war in diesem Jahr ein Star".

Fokus auf Dienstleistungen

Dass in Summe Kommunikationswerte aber noch besser liefen, führen Analysten darauf zurück, dass Kommunikationsdienste stärker auf Dienstleistungen setzen und weniger von zyklischen Schwankungen betroffen sind. Matt Bartolini, Forschungsleiter für SPDR Americas bei State Street, erklärt, dass sich der Sektor dank seines starken Fokus auf Dienstleistungen in einem schwankungsanfälligen Markt nicht nur stabil gezeigt, sondern sogar besonders gut entwickelt habe. "Wenn wir den Sektor im Vergleich zu anderen Vermögenswerten betrachten, rangiert er unter allen anderen Sektoren an erster Stelle", so Bartolini in der CNBC-Sendung "ETF Edge".

Apple-Aktie belastet Performance im Tech-Sektor

Während unter den "Magnificent 7"-Aktien Microsoft seit Jahresbeginn um rund 17,8 Prozent zulegen konnten, ging es für die NVIDIA-Aktie rund 19,2 Prozent hoch und die Meta-Aktie konnte, wie bereits erwähnt, seit Jahresstart um rund 23 Prozent zulegen. Die Amazon-Aktie zeigt sich nahezu unverändert. Im Gegensatz dazu belastete vor allem die Apple-Aktie, die seit Jahresbeginn rund 16,1 Prozent an Wert verlor, die Performance vieler Tech-ETFs. "XLK hat den Apple-Gegenwind. Halbleiter befinden sich im Aufschwung, haben aber auch eine deutliche Korrektur hinter sich", so Todd Sohn, Senior ETF & Technical Strategist bei Strategas Asset Management laut CNBC. Auch andere "Magnificent 7"-Aktien konnten in diesem Jahr bisher nicht überzeugen: So verlor die Tesla-Aktie seit Jahresbeginn rund 26,3 Prozent. Die Alphabet-Aktie, die in diesem Jahr rund 8 Prozent an Wert verlor und damit auch den XLC belastete, zählt ebenfalls zu den glorreichen Sieben.

Und so blieben selbst breit gestreute Produkte wie der Invesco QQQ Trust (QQQ) mit einem Plus von rund 8 Prozent seit Jahresbeginn oder der Vanguard Information Technology ETF (VGT) mit einem Anstieg von ebenfalls rund 8 Prozent hinter den Gewinnen des Kommunikationssektors zurück (Stand: 08.07.2025).

