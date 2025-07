Bullishe Bewertung

Nach einer überraschend positiven Analystenbewertung für den angeschlagenen Anteilsschein des Kinokettenbetreibers AMC stellt sich die Frage nach der Nachhaltigkeit der Kursgewinne.

• AMC mit Kursrally durch Analysten-Upgrade

• Positive Aussichten durch Premiumstrategie und Schuldenabbau

• Markt bleibt skeptisch



Mit einem Plus von elf Prozent auf 3,3300 US-Dollar hat die Aktie des Kinokettenbetreibers AMC Entertainment den Freitagshandel an der NYSE beendet. Nachbörslich verlor die Rally an Schwung, es ging nur noch 0,31 Prozent auf 3.3403 US-Dollar nach oben.

Wedbush-Upgrade löst Kursrally bei Kinoketten-Gigant aus

Der Grund für den Kurssprung war eine Analystenstimme: Wedbush Securities hat die Einstufung von "neutral" auf "outperform" angehoben. Die Analysten begründeten ihren Optimismus damit, dass die Kinokette "von einem konstanteren Veröffentlichungskalender in den nächsten Quartalen profitieren dürfte", wie aus dem Analystenkommentar hervorgeht, aus dem Investing zitiert.

Analysten sehen Marktanteilsgewinne und Premium-Strategie als Wachstumstreiber

Wedbush sieht AMC in einer starken Position, um in den Jahren 2025 und 2026 Marktanteile zu gewinnen. Als Gründe nennen die Experten die höchste Anzahl an Premium-Leinwänden in Nordamerika sowie die Expansionspläne in Europa und Großbritannien.

Schuldenabbau und Ende der Verwässerung sorgen für Entlastung

Ein weiterer wichtiger Faktor für die positive Einschätzung ist die verbesserte Finanzlage des Unternehmens. AMC, das jahrelang als "Meme-Aktie" galt, hat laut Wedbush alle für das nächste Jahr fälligen Schulden zurückgezahlt oder aufgeschoben, was "kurzfristige Unsicherheiten beseitigt".

Zudem steht das Unternehmen kurz vor dem Abschluss seiner letzten größeren Aktienemission für längere Zeit, womit man "einen bedeutenden Gegenwind hinter sich lässt". Diese Entwicklung könnte die seit langem bestehenden Bedenken bezüglich der kontinuierlichen Aktienverwässerung bei AMC ausräumen.

Neues Kursziel deutet auf erhebliches Aufwärtspotenzial hin

Trotz des aktuellen Kursanstiegs liegt die AMC-Aktie im Jahresvergleich immer noch 16,33 Prozent im Minus. Das neue Kursziel von Wedbush liegt bei vier US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 20 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag entspricht.

Bemerkenswert ist, dass andere Analysten deutlich weniger Optimismus für AMC zeigen: Laut TipRanks bewerten acht Experten die Aktie, nur einer - der Analyst von Wedbush - hat eine Kaufempfehlung vergeben, sechs Analysten raten zum Halten und ein Experte um Verkaufen des Anteilsscheins. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 3,10 US-Dollar, womit die AMC-Aktie nach dem jüngsten Kurssprung bereits leicht überbewertet wäre.





