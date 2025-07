Teslas Robotaxi-Dienst

Tesla hat in Austin seinen Robotaxi-Service mit einer kleinen Testflotte gestartet. Analysten sehen das Potenzial, den gesamten Automarkt grundlegend zu verändern.

• Tesla startet in Austin mit kleiner Robotaxi-Testflotte

• Analysten sehen wichtigen Treiber für Teslas Aktienkurs

• Piper Sandler sieht erhebliche Folgen für den Automarkt

Am 22. Juni 2025 nahm Tesla in Austin seinen viel diskutierten Robotaxi-Dienst offiziell in Betrieb - vorerst jedoch mit einer stark begrenzten Flotte von nur 10 bis 20 Autos. Zunächst durften nur ausgewählte Testpersonen, darunter Influencer und Investoren, die neuen selbstfahrenden Fahrzeuge im Rahmen eines exklusiven "Early Access"-Programms ausprobieren.

UBS zuversichtlich

Laut UBS-Analyst Joseph Spak "kann der anfängliche Robotaxi-Service von Tesla klein und begrenzt beginnen, sprich mit 10 bis 20 Fahrzeugen, Geofenced, Mitarbeiter oder nur auf Einladung, Sicherheitsmonitore, Teleoperationen. Dies unterscheidet sich jedoch nicht von der Art und Weise, wie andere autonome Ride-Hailing-Dienste begannen. Wir glauben, dass es für Tesla klug ist, den Betrieb auf diese Weise aufzunehmen, bevor es skaliert. Trotz begrenzter Anfangsbetriebe kann der Start des Dienstes Tesla helfen, das Robotaxi-Narrativ zu kontrollieren und gleichzeitig mehr Interesse und Fokus der Anleger auf diese Gelegenheit zu lenken, was der Aktie Auftrieb verleihen könnte", berichtet DER AKTIONÄR.

Wedbush-Analyst sieht Robotaxi-Dienst als wichtigen Treiber

Wedbush-Analyst Dan Ives betrachtet Teslas Robotaxi-Entwicklung als möglicherweise wichtigsten Treiber für die Aktie in den kommenden Jahren. Er ist überzeugt, dass Tesla in diesem Zukunftsmarkt eine führende Rolle einnehmen und Trends setzen wird. Seine Einschätzung: "Das goldene Zeitalter der Autonomie steht für Tesla nun vor der Tür."

Der Robotaxi-Start lief laut Ives "extrem glatt", berichtet CNBC. "Nicht nur aus Sicht der Sicherheit. Die Manövrierfähigkeit war sehr beeindruckend. Ich dachte, dass es sogar besser als Waymo aus den Toren heraus ist. Ich dachte zu Beginn, dass es eine acht von zehn Punkten sein würde. Ich denke, es ist eine 10 von 10 im Vergleich zu unserer Erfahrung."

Robotaxis könnten Automarkt umkrempeln

Auch die Analysten von Piper Sandler bekräftigen in einer aktuellen Mitteilung an ihre Kunden ihre positive Einschätzung zu Tesla. Sie heben die Vorreiterrolle des Unternehmens bei autonomer Fahrzeugsoftware hervor und sehen Tesla weiterhin als entscheidenden Impulsgeber der Branche. "Tesla ist immer noch das transformativste Unternehmen in der Automobilbranche", zitiert Yahoo Finance die Analysten um Alexander Potter. "Mit der Zeit wird Tesla wahrscheinlich gewinnen."

Außerdem warnen die Analysten, dass die zunehmende Verbreitung selbstfahrender Fahrzeuge erhebliche Folgen für den Automarkt haben könnte - darunter sinkende Verkaufszahlen, stärker ausgelastete Flotten und eine Verlagerung hin zu serviceorientierten Geschäftsmodellen.

Piper Sandler geht davon aus, dass Tesla in Zukunft eine dominierende Rolle einnehmen könnte. Andere US-Unternehmen wie GM und Ford liegen den Analysten zufolge bei der Software-Entwicklung zurück, während Rivian mit Ausführungsrisiken zu kämpfen habe und Stellantis vor allem durch interne Wechsel und die geografische Komplexität ausgebremst werde.

Teslas Vorsprung bei autonomen Technologien dürfte sich den Analysten zufolge durch die zunehmende Verbreitung des "Full Self-Driving"-Systems in verschiedenen Städten sowie potenziell günstigere regulatorische Rahmenbedingungen unter einer Trump-Regierung weiter ausbauen.

Obwohl Tesla aus Sicht in den Augen von Piper Sandler die beste Ausgangsposition besitzt, weisen die Analysten auch auf mögliche Risiken hin: Schwächere Ergebnisse im zweiten Quartal oder technische Probleme mit den Robotaxis könnten die hohe Bewertung der Aktie belasten.

