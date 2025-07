Unsicherheit über Trump-Zölle: DAX freundlich -- Novo Nordisk fokussiert Europa-Expansion -- Meta schnappt sich KI-Experten von Apple -- Rüstungswerte, Bayer, DroneShield, Wolfspeed, NEL im Fokus

Nach dem kräftigen Wochenauftakt zeigte der DAX am Dienstag im frühen Handel zunächst nur wenig Bewegung, kann im Verlauf aber doch etwas steigen. Die Verlängerung der Frist für mögliche US-Zölle gegen zahlreiche Länder und die Europäische Union durch Präsident Donald Trump sorgte an den Märkten kaum für Auftrieb. Ein spürbarer Impuls für die Kurse blieb aus.

Der DAX stieg zum Ertönen der Startglocke um 0,26 Prozent an auf 24.135,74 Punkte. Nachdem seine Gewinne zwischenzeitlich etwas abebbten, zeigt er sich gegen Mittag wieder etwas stärker. Der TecDAX kann daneben ebenfalls zulegen, nachdem er mit einem kleinen Plus von 0,15 Prozent bei 3.903,17 Zählern in den Handel gestartet war.

Am Dienstag kam es in Europa einen verhaltenen Start. Die Lage bleibt angespannt, denn die widersprüchlichen Signale aus dem Handelskonflikt rund um US-Präsident Donald Trump sorgen weiterhin für Verunsicherung. Insbesondere die Aktienmärkte tun sich schwer, die wechselnden Nachrichten zur Zollpolitik einzuordnen.

Anleger an den europäischen Aktienmärkten halten sich am Dienstag zunächst etwas zurück.

Trump hatte die neuen Zollpläne mit offiziellen Schreiben an Japan und Südkorea eingeleitet. Ab dem 1. August sollen die Einfuhrzölle von 25 Prozent gelten, zusätzlich zu bestehenden branchenspezifischen Abgaben. Die US-Regierung plant, bis Mittwoch weitere Briefe an insgesamt 12 bis 15 Länder zu verschicken. Ob die Europäische Union betroffen sein wird, ist derzeit noch unklar. Hier will US-Präsident Donald Trump unterdessen die Frist für die Aussetzung seiner reziproken Zölle bis zum 1. August verlängern.

Hintergrund für die Abschläge waren neue protektionistische Töne aus Washington: Präsident Donald Trump kündigte überraschend an, Einfuhrzölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren aus Japan und Südkorea zu erheben. Die Maßnahme belastete die Stimmung an den Märkten, insbesondere da viele Anleger nach dem verlängerten Feiertagswochenende ohnehin vorsichtiger agierten.

Die Wall Street präsentierte sich am Montag in Rot.

An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach oben.

In Tokio konnte der japanische Leitindex Nikkei 225 bis Handelsende um 0,26 Prozent zulegen auf 39.688,81 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite unterdessen um 0,70 Prozent auf 3.497,48 Zähler.

Der Hang Seng zeigte sich daneben noch stärker und zog schlussendlich um 1,09 Prozent an auf 24.148,07 Einheiten.

An den Börsen in Asien dominierte am Dienstag die positive Stimmung. Die Anleger zeigten sich erleichtert, nachdem US-Präsident Donald Trump die Einführung geplanter Strafzölle auf Anfang August verschoben hatte. Diese Fristverlängerung soll den Handelspartnern der USA mehr Zeit geben, neue Handelsabkommen auszuhandeln.

Trump veröffentlichte am Montag auf seinem Social-Media-Kanal Truth Social Briefe an die Regierungen von 14 Ländern - darunter Japan, Südkorea und Malaysia. Darin informierte er über die Höhe der geplanten Zölle sowie die verlängerte Verhandlungsfrist. Die meisten der angekündigten Zölle entsprechen jedoch denen, die Trump bereits am sogenannten "Liberation Day" am 2. April vorgestellt hatte, so die Einschätzung der Commerzbank. Einige Experten sehen die aktuelle Ankündigung daher eher als eine Verlängerung der bisherigen 90-tägigen Zollpause um rund drei Wochen.

