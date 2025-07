Jubiläum

Im Jahr 2027 feiert das iPhone sein 20-jähriges Bestehen und der Tech-Konzern Apple plant Großes: Ein besonderes Modell, das sowohl in Design als auch Technologie neue Maßstäbe setzen soll.

Revolutionäres Design

Bereits der 10. Geburtstag des iPhones brachte mit dem iPhone X einen großen Wandel mit sich. Zum 20. Jubiläum plant der Tech-Gigant nun ebenfalls spektakuläre Änderungen, wenngleich das neue mobile Endgerät wohl nicht "20th Anniversary iPhone" heißen wird.

Dem renommierten Bloomberg-Analysten Mark Gurman zufolge arbeitet Apple an einem iPhone mit einem "außerordentlich komplexen Design", das sowohl neue Materialien als auch innovative Fertigungstechniken umfasst. So soll es das iPhone in Zukunft als faltbares Modell geben, das "iPhone Fold" - acht Jahre nach der Veröffentlichung des "Galaxy Fold" von Konkurrent Samsung.

Insbesondere die Pro-Modelle sollen durch einen erhöhten Glasanteil hervorstechen. Ganz nach den Visionen aus der Zeit des britischen Designers Jonathan "Jony" Ive sollen vollständig randlose Displays realisiert werden. Dazu sollen sowohl die Face-ID-Sensoren als auch die Frontkamera unter dem Display integriert werden. Display-Experten wie Ross Young halten die technischen Voraussetzungen hierfür bereits im Jahr 2026 gegeben.

Produktionsherausforderungen

Der Großteil der iPhone-Produktion findet derzeit in China statt. Angesicht der US-Handelspolitik mit erhöhten Strafzöllen auf chinesische Importe prüft Apple jedoch eine Verlagerung der Produktion nach Indien. Obwohl bereits ein Teil der iPhones dort gefertigt wurde, bleibt unklar, ob die komplexen Anforderungen des Jubiläumsmodells außerhalb Chinas realisierbar sind. Gurman zufolge gäbe es kaum eine Alternative, um den komplexen Anforderungen der Jubiläumsmodelle gerecht zu werden. Zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte des Unternehmens lässt sich die Produktion eines bedeutenden neuen Produktdesigns außerhalb von China finden.

Preisentwicklung

Die von der US-Regierung verhängten Strafzölle bringen nicht nur Herausforderungen in der Produktion mit sich. Auch Kunden werden die Auswirkungen spüren, denn sie bedeuten eine erhebliche Preissteigerung. Analysten schätzen, dass die Produktionskosten um bis zu 43 Prozent steigen könnten. Preise von High-End-Modellen wie dem iPhone Pro Max mit 1 TB Speicher könnten von 1.599 US-Dollar auf bis zu 2.300 US-Dollar steigen, wie MacLife berichtet.

