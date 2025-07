Vor Fed-Zinsentscheid: Zurückhaltung an Asiens Börsen -- L'Oréal mit Umsatzanstieg im ersten Halbjahr -- Gucci sorgt bei Kering für deutlichen Umsatzrückgang - Nachfrage belastet

Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag nach oben.

Der DAX legte bereits zur Eröffnung zu und stieg somit wieder über die runde 24.000-Punkte-Marke, unter die er am Vortag gerutscht war. Im weiteren Handelsverlauf baute er seine Gewinne stark aus und beendete die Sitzung 1,03 Prozent im Plus bei 24.217,37 Punkten.

Der TecDAX startete ebenso höher in die Sitzung und zeigte sich im Anschluss stark. Auch er verbuchte am Ende deutliche Gewinne von 1,22 Prozent auf 3.887,75 Einheiten.

Nach den enttäuschten Reaktionen auf das EU-Zollabkommen mit den USA gelang dem DAX am Dienstag eine sichtliche Erholung. Positiv werde am Markt gewertet, dass "die Unsicherheit und die Sorge vor einer Eskalation im Handelskonflikt beseitigt wurden", schrieben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) laut dpa-AFX. "Der DAX steht jetzt einmal mehr vor der Aufgabe, die 24.000er-Marke zu verteidigen, um die Chance auf die Fortsetzung der Konsolidierung zu bewahren", sagte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets.

