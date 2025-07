Wichtige Einkommensquelle

Das US-Verteidigungsministerium setzt bei Vertragsverhandlungen mit dem Datenspezialisten Palantir offenbar Konkurrenz als Druckmittel ein. Die Palantir-Aktie reagiert mit Verlusten.

• Palantir-Aktie an der NASDAQ abgeschlagen

• US-Verteidigungsministerium testet KI-Modelle, um Palantir unter Druck zu setzen

• Regierungsaufträge wichtige Einkommensquelle Palantirs

Wer­bung Wer­bung

Wie das Nachrichtenportal The Information in einem Bericht schreibt, setzen das US-Verteidigungsministerium sowie weitere Bundesbehörden mittlerweile verschiedene KI-Modelle ein, um gezielt Daten von Analyse-Anwendungen, die von Vertragspartnern wie Palantir oder Lockheed Martin betrieben werden, extrahieren zu können.

Tests mit KI-Modellen von Microsoft und OpenAI

Noch werden hier wohl nur erste Tests durchgeführt, die Behörden könnten sich jedoch vorstellen, solche KI-Tools zu nutzen, um in Vertragsverhandlungen Druck auf Anbieter wie Palantir auszuüben. So könnten die Beamten damit drohen, Daten von Palantir-Systemen zu anderen Konkurrenz-Anbietern zu verlagern. Konkret testen die Behörden laut The Information bereits mit KI-Modellen von Microsoft und OpenAI. Auf diese Weise könnten Pentagon & Co. bessere Konditionen in Verträgen mit Palantir oder Lockheed Martin erzielen.

Bedrohung für Palantirs Marktposition

"Die Möglichkeit, dass Palantir einen Teil des Geschäfts mit der US-Regierung an Microsoft oder OpenAI verlieren könnte, mag einige Investoren dazu veranlassen, diese Wahrnehmung in Frage zu stellen", zitiert n-tv Analyst Gil Luria von D.A. Davidson in einem Artikel. Ein wesentlicher Grund für die hohe Börsenbewertung von Palantir sei die unter Investoren verbreitete Ansicht, dass der Konzern keine direkten Konkurrenten habe.

Wer­bung Wer­bung

Erhebliche Abhängigkeit von Regierungsaufträgen

Für Palantir steht viel auf dem Spiel, da das Unternehmen einen erheblichen Teil seines Umsatzes mit der US-Regierung erzielt. Die aktuellen Entwicklungen könnten die Verhandlungsposition des Unternehmens schwächen und möglicherweise langfristige Auswirkungen auf Gewinnmargen oder Marktanteile haben.

So bewegt sich die Palantir-Aktie

Die Palantir-Aktie reagierte am Montag im NASDAQ-Handel mit Abschlägen auf den Bericht von The Information. So fiel sie im Tagestief bis auf 153,04 US-Dollar zurück, konnte sich anschließend jedoch wieder etwas berappeln und verließ den Handel mit einem Minus von 0,58 Prozent bei 157,88 US-Dollar.

Im vorbörslichen Handel am Dienstag steigt sie zeitweise um 0,39 Prozent auf 158,49 US-Dollar.

Auf längere Sicht ist der Aufwärtstrend der Palantir-Aktie ungebrochen. Seit Jahresbeginn hat sich ihr Wert mehr als verdoppelt. In den letzten 12 Monaten ging es sogar 498,71 Prozent nach oben.

Redaktion finanzen.net