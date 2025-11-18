DAX 23.229 +0,2%ESt50 5.539 +0,1%MSCI World 4.256 +0,0%Top 10 Crypto 12,42 -3,0%Nas 22.433 -1,2%Bitcoin 78.940 -1,5%Euro 1,1579 +0,0%Öl 63,08 -2,7%Gold 4.113 +1,1%
Microsoft Aktie

Marktkap. 3,26 Bio. EUR

KGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747

ISIN US5949181045

Symbol MSFT

JP Morgan Chase & Co.

14:11 Uhr
Microsoft Corp.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Microsoft mit einem Kursziel von 575 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Auf der jährlichen Unternehmenskonferenz "Ignite" habe der Softwarekonzern ein Konzept von Pionierunternehmen vorgestellt, die ihre Geschäftstätigkeit neu dächten und Künstliche Intelligenz (KI) in den Mittelpunkt stellten, um ihre Mitarbeiter zu unterstützen und die Produktivität zu steigern, schrieb Mark Murphy am Mittwoch. Ein Konferenzteilnehmer habe die Quintessenz der Veranstaltung treffend auf den Punkt gebracht, dass Microsoft hier anders als andere Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz verfolge./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:20 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:25 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 575,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 493,79		 Abst. Kursziel*:
16,45%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 492,59		 Abst. Kursziel aktuell:
16,73%
Analyst Name:
Mark R Murphy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 634,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Microsoft Corp.

14:11 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:31 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
17.11.25 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.25 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Microsoft Corp.

finanzen.net Blick ins Depot Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
dpa-afx SAP, Mercedes-Benz & Co.: Europäische KI wird durch Milliarden-Kooperationen voran gebracht
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Zurückhaltung in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Abschläge
dpa-afx NVIDIA und Microsoft investieren: Milliarden-Geldspritze für OpenAI-Rivalen Anthropic
dpa-afx Amazon- und Microsoft-Aktien leichter: Cloud-Dienste von Amazon und Microsoft im Visier der EU
finanzen.net Microsoft Aktie News: Microsoft am Dienstagabend mit Kurseinbußen
finanzen.net Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schwächelt nachmittags
finanzen.net Zurückhaltung in New York: Dow Jones schwächer
Benzinga Microsoft CEO Satya Nadella Reveals Real AI Bottleneck After $35 Billion Anthropic Partnership— And It&#39;s Not GPUs
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Microsoft, Amazon.com and Eli Lilly
Benzinga Amazon, Google, Microsoft Named As Essential Providers In Sweeping Financial Sector Move: EU Watchdogs Gain Oversight
Business Times Nvidia, Microsoft invest US$15 billion in AI startup Anthropic
Business Times Nvidia, Microsoft invest US$15 billion in AI startup Anthropic
Zacks Top Research Reports for Microsoft, Amazon.com & Eli Lilly
Benzinga Microsoft Stock Slides On Analyst Downgrade As Tech Sector Faces AI Valuation Jitters And Profit-Taking Pressure
MotleyFool Nvidia and Microsoft Land a Multibillion-Dollar Anthropic Partnership. Which Stock Benefits Most?
