DAX 24.539 +0,2%ESt50 5.850 +1,0%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,31 +1,8%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.117 +1,3%Euro 1,1685 -0,3%Öl 60,22 -1,0%Gold 4.420 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
ExxonMobil 852549 Chevron 852552 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Schlumberger 853390 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet fester -- Asiens Börsen höher - Nikkei beflügelt -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- BASF eröffnet Werk in Zhanjiang - Bitcoin, Airbus, Samsung im Fokus
Top News
DAX klettert weiter Richtung Rekordhoch - Positive Stimmung zum Jahresstart 2026 hält an DAX klettert weiter Richtung Rekordhoch - Positive Stimmung zum Jahresstart 2026 hält an
Nordex-Aktie steigt: Großauftrag in Kanada gesichert Nordex-Aktie steigt: Großauftrag in Kanada gesichert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ASML NV Aktie

Kaufen
Verkaufen
ASML NV Aktien-Sparplan
1.024,80 EUR +33,30 EUR +3,36 %
FSE
936,10 CHF +80,53 CHF +9,41 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 382,29 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1J4U4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0010273215

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ASMLF

Bernstein Research

ASML NV Outperform

08:31 Uhr
ASML NV Outperform
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
1.024,80 EUR 33,30 EUR 3,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ASML von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 800 auf 1300 Euro angehoben. Der Anlagenbauer für die Chipindustrie ist für 2026 der europäische Halbleiter-Branchenfavorit von Analyst David Dai, wie er in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung schrieb. Der Maschinenbauer profitiere vom Superzyklus bei DRAM-Speichern - die drei größten Hersteller bauten ihre Produktionskapazitäten deutlich aus. Ein weiterer Treiber sei die Nachfrage nach Logik-Computerchips; hier baue etwa der Auftragsfertiger TSMC die Kapazitäten aus, um die KI-Nachfrage zu bedienen./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 21:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2026 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Outperform

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
1.300,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
976,00 €		 Abst. Kursziel*:
33,20%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
1.024,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,85%
Analyst Name:
David Dai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.046,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

08:31 ASML NV Outperform Bernstein Research
18.12.25 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
11.12.25 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu ASML NV

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt ASML auf 'Outperform' - Ziel 1300 Euro
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester
finanzen.net Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 legt zu
finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell
finanzen.net Optimismus in Europa: Das macht der STOXX 50 aktuell
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASML NV-Investment von vor 5 Jahren verdient
Benzinga If You Invested $100 In ASML Holding Stock 15 Years Ago, You Would Have This Much Today
MotleyFool Why ASML Stock Popped Today
Benzinga Peering Into ASML Holding NV&#39;s Recent Short Interest
MotleyFool Better Artificial Intelligence Stock: ASML vs. Taiwan Semiconductor
Zacks ASML (ASML) Recently Broke Out Above the 50-Day Moving Average
MotleyFool Stock-Split Watch: Is ASML Next?
Benzinga Here&#39;s How Much $100 Invested In ASML Holding 15 Years Ago Would Be Worth Today
MotleyFool Up 50% in 2025, Should You Buy ASML Stock Right Now?
RSS Feed
ASML NV zu myNews hinzufügen