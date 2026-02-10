EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 117,54 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Umsatzseitig habe der Brillenhersteller die Erwartungen an das vierte Quartal übertroffen. Das operative Ergebnis (Ebit) im Gesamtjahr 2025 liege im Rahmen der Erwartung trotz Gegenwinds für die Bruttomargen, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 12:39 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 12:39 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: essilor
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
320,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
251,40 €
|Abst. Kursziel*:
27,29%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
281,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,76%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
327,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|21:11
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|21:11
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|21:11
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|03.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG