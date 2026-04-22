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Marktkap. 95,74 Mrd. EUR

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Symbol ESLOF

DZ BANK

EssilorLuxottica Kaufen

17:11 Uhr
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Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für EssilorLuxottica von 330 auf 300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Umsatz des Brillenkonzerns im ersten Quartal habe weitgehend der Markterwartung entsprochen, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte zwar seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028, sieht den deutlichen Rückgang der Aktie in den vergangenen Monaten aber als ungerechtfertigt an./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Kaufen

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
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Rating jetzt:
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191,95 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
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192,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Aristotelis Moutopoulos 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
290,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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17:11 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
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09:01 EssilorLuxottica Buy Goldman Sachs Group Inc.
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