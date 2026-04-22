EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 95,74 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für EssilorLuxottica von 330 auf 300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Umsatz des Brillenkonzerns im ersten Quartal habe weitgehend der Markterwartung entsprochen, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte zwar seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028, sieht den deutlichen Rückgang der Aktie in den vergangenen Monaten aber als ungerechtfertigt an./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Kaufen
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
191,95 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
192,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Aristotelis Moutopoulos
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
290,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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