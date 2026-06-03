Salesforce Aktie
Marktkap. 141,65 Mrd. EURKGV 27,22 Div. Rendite 0,78%
WKN A0B87V
ISIN US79466L3024
Symbol CRM
Salesforce Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce nach dem Besuch der Hauskonferenz Connections auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Das erste Fazit sei, dass die Einführung der KI-Plattform Agentforce noch in den Anfängen stecke, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gespräche deuteten auf generell stabile Kunden- und Lizenzzahlen hin./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 12:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 12:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salesforce Sector Perform
|Unternehmen:
Salesforce
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 210,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 189,85
|Abst. Kursziel*:
10,61%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 190,03
|Abst. Kursziel aktuell:
10,51%
|
Analyst Name:
Rishi Jaluria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 247,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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