Salesforce Aktie
Marktkap. 116,03 Mrd. EURKGV 27,22 Div. Rendite 0,78%
WKN A0B87V
ISIN US79466L3024
Symbol CRM
Salesforce Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salesforce nach dem angekündigten Kauf der Plattform Fin auf "Neutral" mit einem Kursziel von 185 US-Dollar belassen. Sein erster Gedanke sei gewesen, dass die Transaktion genau zu der Art von Geschäften zähle, die der US-Softwarekonzern abschließen sollte, schrieb Karl Keirstead in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Denn Fin sei wie Salesforce auf dem Gebiet des Kundenbeziehungsmanagements tätig und zudem auch KI-fokussiert. Allerdings stelle sich für ihn die Frage, warum Fin nach zwei Jahren eigener Forschung und Entwicklung überhaupt benötigt werde. Eventuell seien die bisherigen Angebote von Salesforce nicht für schnelle Implementierungen im Mittelstand konzipiert./la/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 03:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 03:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salesforce Neutral
|Unternehmen:
Salesforce
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 185,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 161,71
|Abst. Kursziel*:
14,40%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 161,78
|Abst. Kursziel aktuell:
14,36%
|
Analyst Name:
Karl Keirstead
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 247,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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