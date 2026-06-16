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Symbol CRM

UBS AG

Salesforce Neutral

08:01 Uhr
Salesforce Neutral
Aktie in diesem Artikel
Salesforce
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salesforce nach dem angekündigten Kauf der Plattform Fin auf "Neutral" mit einem Kursziel von 185 US-Dollar belassen. Sein erster Gedanke sei gewesen, dass die Transaktion genau zu der Art von Geschäften zähle, die der US-Softwarekonzern abschließen sollte, schrieb Karl Keirstead in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Denn Fin sei wie Salesforce auf dem Gebiet des Kundenbeziehungsmanagements tätig und zudem auch KI-fokussiert. Allerdings stelle sich für ihn die Frage, warum Fin nach zwei Jahren eigener Forschung und Entwicklung überhaupt benötigt werde. Eventuell seien die bisherigen Angebote von Salesforce nicht für schnelle Implementierungen im Mittelstand konzipiert./la/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 03:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 03:24 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salesforce Neutral

Unternehmen:
Salesforce		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 185,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 161,71		 Abst. Kursziel*:
14,40%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 161,78		 Abst. Kursziel aktuell:
14,36%
Analyst Name:
Karl Keirstead 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 247,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salesforce

08:01 Salesforce Neutral UBS AG
15.06.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
04.06.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
01.06.26 Salesforce Overweight Barclays Capital
28.05.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
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