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Barclays Capital

Salesforce Overweight

21:51 Uhr
Salesforce Overweight
Aktie in diesem Artikel
Salesforce
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Salesforce angesichts der Übernahme des Unternehmens Contentful auf "Overweight" mit einem Kursziel von 236 US-Dollar belassen. Raimo Lenschow merkt in einem am Montag vorliegenden Kommentar an, dass der Kauf auf die große, globale Kundenbasis des Content-Management-Spezialisten abziele. Salesforce könne dies für Cross-Selling und die Plattformerweiterung nutzen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 14:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 14:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salesforce Overweight

Unternehmen:
Salesforce		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 236,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 210,79		 Abst. Kursziel*:
11,96%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 209,75		 Abst. Kursziel aktuell:
12,51%
Analyst Name:
Raimo Lenschow 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 247,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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