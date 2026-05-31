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Symbol GPDNF

UBS AG

Danone Buy

08:11 Uhr
Danone Buy
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
63,62 EUR -0,16 EUR -0,25%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Danone auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. In einem Gespräch hätten sich der Konzern- und der Finanzchef des Lebensmittelherstellers zu allen wichtigen Themen sehr zuversichtlich geäußert, schrieb Guillaume Delmas in einer Einschätzung vom Dienstagnachmittag. Die Jahresziele seien bestätigt worden, und die höhere Inflation solle durch eine höhere Produktivität und Restrukturierungen kompensiert werden. Auch erwarte Danone keine dauerhaften Belastungen aus dem Rückruf von Babymilchprodukten./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 13:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Buy

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
63,80 €		 Abst. Kursziel*:
48,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
63,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,32%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

08:11 Danone Buy UBS AG
02.06.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.05.26 Danone Outperform Bernstein Research
21.05.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
11.05.26 Danone Overweight Barclays Capital
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