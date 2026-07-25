Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Krypto-Marktbericht

25.07.26 17:23 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagnachmittag am Kryptomarkt.

Am Nachmittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,11 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:10 64.161,03 US-Dollar wert, nach 64.092,13 US-Dollar am Vortag.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -7,5 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Litecoin-Kurs 0,86 Prozent schwächer bei 45,93 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 46,33 US-Dollar.

Daneben wertet Ethereum um 17:10 auf. Es geht 0,38 Prozent auf 1.866,69 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1.859,64 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 0,29 Prozent schwächer bei 209,74 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 210,35 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,091 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 17:10 bei 1,093 US-Dollar.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 0,84 Prozent auf 366,42 US-Dollar, nach 363,38 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1644 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1782 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,3297 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen legt der Binancecoin-Kurs um 0,41 Prozent auf 566,57 US-Dollar zu. Gestern war Binancecoin noch 564,25 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0695 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:10 bei 0,0706 US-Dollar.

Zudem gewinnt Solana am Samstagnachmittag hinzu. Um 0,16 Prozent auf 74,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 73,88 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Plus. Im Vergleich zum Vortag (6,296 US-Dollar) geht es um 4,38 Prozent auf 6,572 US-Dollar nach oben.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 8,331 US-Dollar am Vortag auf 8,351 US-Dollar nach oben (0,24 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Sui kaum. Am Samstagnachmittag lag der Sui-Kurs bei 0,7073 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,7100 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

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