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Krypto-Marktbericht

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagnachmittag am Kryptomarkt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
52,469.49 CHF 12.13 CHF 0.02 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
56,343.04 EUR 9.26 EUR 0.02 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
48,123.92 GBP 10.34 GBP 0.02 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10,502,885.09 JPY 2,287.06 JPY 0.02 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
64,098.65 USD 6.52 USD 0.01 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,526.95 CHF 4.89 CHF 0.32 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,639.67 EUR 5.14 EUR 0.31 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,400.48 GBP 4.46 GBP 0.32 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
305,651.03 JPY 975.15 JPY 0.32 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1,865.38 USD 5.74 USD 0.31 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
60.67 CHF 0.20 CHF 0.33 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
65.15 EUR 0.21 EUR 0.32 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
55.65 GBP 0.18 GBP 0.33 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
12,144.43 JPY 39.83 JPY 0.33 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
74.12 USD 0.23 USD 0.32 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
463.46 CHF 1.64 CHF 0.36 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
497.68 EUR 1.73 EUR 0.35 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
425.08 GBP 1.50 GBP 0.35 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
92,772.30 JPY 327.73 JPY 0.35 %
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BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
566.19 USD 1.93 USD 0.34 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.90 CHF 0.01 CHF 0.62 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.96 EUR 0.01 EUR 0.62 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.82 GBP 0.01 GBP 0.62 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
179.81 JPY 1.11 JPY 0.62 %
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Am Nachmittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,11 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:10 64.161,03 US-Dollar wert, nach 64.092,13 US-Dollar am Vortag.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -7,5 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Litecoin-Kurs 0,86 Prozent schwächer bei 45,93 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 46,33 US-Dollar.

Daneben wertet Ethereum um 17:10 auf. Es geht 0,38 Prozent auf 1.866,69 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1.859,64 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 0,29 Prozent schwächer bei 209,74 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 210,35 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,091 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 17:10 bei 1,093 US-Dollar.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 0,84 Prozent auf 366,42 US-Dollar, nach 363,38 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1644 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1782 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,3297 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen legt der Binancecoin-Kurs um 0,41 Prozent auf 566,57 US-Dollar zu. Gestern war Binancecoin noch 564,25 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0695 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:10 bei 0,0706 US-Dollar.

Zudem gewinnt Solana am Samstagnachmittag hinzu. Um 0,16 Prozent auf 74,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 73,88 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Plus. Im Vergleich zum Vortag (6,296 US-Dollar) geht es um 4,38 Prozent auf 6,572 US-Dollar nach oben.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 8,331 US-Dollar am Vortag auf 8,351 US-Dollar nach oben (0,24 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Sui kaum. Am Samstagnachmittag lag der Sui-Kurs bei 0,7073 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,7100 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com