UBS AG

Danone Buy

13:41 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Guillaume Delmas rechnet gegenüber dem ersten Jahresviertel mit einem deutlichen Anstieg des Umsatzwachstums auf vergleichbarer Basis auf 3,8 Prozent, wie er am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht zum zweiten Quartal schrieb. Dies spiegele die deutlich geringeren negativen Auswirkungen der Rückrufe bestimmter Babynahrungs-Chargen sowie eine Verbesserung im Geschäft mit essenziellen Milchprodukten und pflanzenbasierten Produkten in den USA wider. Insgesamt dürften die Resultate erfreulich ausfallen, was auf ein gutes zweites Halbjahr hoffen lasse./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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