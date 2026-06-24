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ISIN FR0000120644

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Symbol GPDNF

UBS AG

Danone Buy

13:41 Uhr
Danone Buy
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
72,12 EUR 0,50 EUR 0,70%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Guillaume Delmas rechnet gegenüber dem ersten Jahresviertel mit einem deutlichen Anstieg des Umsatzwachstums auf vergleichbarer Basis auf 3,8 Prozent, wie er am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht zum zweiten Quartal schrieb. Dies spiegele die deutlich geringeren negativen Auswirkungen der Rückrufe bestimmter Babynahrungs-Chargen sowie eine Verbesserung im Geschäft mit essenziellen Milchprodukten und pflanzenbasierten Produkten in den USA wider. Insgesamt dürften die Resultate erfreulich ausfallen, was auf ein gutes zweites Halbjahr hoffen lasse./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Buy

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
71,76 €		 Abst. Kursziel*:
32,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
72,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,72%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

13:41 Danone Buy UBS AG
08:01 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
26.06.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.06.26 Danone Outperform Bernstein Research
22.06.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
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