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Danone Aktie

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Marktkap. 45,44 Mrd. EUR

KGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
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Bernstein Research

Danone Outperform

14:01 Uhr
Danone Outperform
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
70,44 EUR -1,60 EUR -2,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone nach der Vorlage von Geschäftszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Lebensmittelkonzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. So sei das Umsatzwachstum aus eigener Kraft zwar erfreulich, doch ein detaillierter Blick dürfte für Verwunderung sorgen. So sei die positive Überraschung bei dieser Kennziffer ausschließlich auf Preiserhöhungen zurückzuführen, während das Mengenwachstum leicht hinter den Erwartungen zurückblieben sei./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:03 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Outperform

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
68,80 €		 Abst. Kursziel*:
33,72%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
70,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,61%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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