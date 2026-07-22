Danone Aktie
Marktkap. 45,44 Mrd. EURKGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone nach der Vorlage von Geschäftszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Lebensmittelkonzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. So sei das Umsatzwachstum aus eigener Kraft zwar erfreulich, doch ein detaillierter Blick dürfte für Verwunderung sorgen. So sei die positive Überraschung bei dieser Kennziffer ausschließlich auf Preiserhöhungen zurückzuführen, während das Mengenwachstum leicht hinter den Erwartungen zurückblieben sei./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:03 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Outperform
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
68,80 €
|Abst. Kursziel*:
33,72%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
70,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,61%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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