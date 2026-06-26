Baader Bank

MLP SE Buy

15:41 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für MLP auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Das vorläufige operative Ergebnis (Ebit) für das zweite Quartal liege deutlich über dem Vorjahreswert, merkte Gerhard Schwarz am Mittwoch nach dem Bericht des Finanzdienstleisters an. Er wertet dies als überzeugendes Signal, dass MLP wie von ihm erwartet auf einem soliden Wachstumspfad bleibe./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 11:34 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MLP