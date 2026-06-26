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Symbol MLPKF

Baader Bank

MLP SE Buy

15:41 Uhr
MLP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
MLP SE
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MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für MLP auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Das vorläufige operative Ergebnis (Ebit) für das zweite Quartal liege deutlich über dem Vorjahreswert, merkte Gerhard Schwarz am Mittwoch nach dem Bericht des Finanzdienstleisters an. Er wertet dies als überzeugendes Signal, dass MLP wie von ihm erwartet auf einem soliden Wachstumspfad bleibe./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 11:34 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MLP

Zusammenfassung: MLP Buy

Unternehmen:
MLP SE		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
8,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,06 €		 Abst. Kursziel*:
9,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,91 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,25%
Analyst Name:
Gerhard Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,35 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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