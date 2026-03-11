DAX 23.562 -0,3%ESt50 5.745 -0,9%MSCI World 4.385 -0,9%Top 10 Crypto 9,1850 -1,5%Nas 22.454 -1,2%Bitcoin 60.930 +0,1%Euro 1,1536 -0,2%Öl 99,11 +5,9%Gold 5.157 +0,0%
TUI-Aktie knickt ein: Geopolitische Spannungen und steigende Ölpreise belasten TUI-Aktie knickt ein: Geopolitische Spannungen und steigende Ölpreise belasten
Vita Coco überzeugt mit starker Prognose und sieht sich nach Übernahmezielen um — Aktie vor Ausbruch auf Allzeithoch! Vita Coco überzeugt mit starker Prognose und sieht sich nach Übernahmezielen um — Aktie vor Ausbruch auf Allzeithoch!
Marktkap. 770,22 Mio. EUR

KGV 9,66 Div. Rendite 5,87%
MLP SE
MLP SE
7,01 EUR -0,05 EUR -0,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für MLP nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 8,80 Euro auf "Buy" belassen. Dank eines starken operativen Gewinnes im Schlussquartal habe das Unternehmen im Gesamtjahr die diesbezüglichen Erwartungen erfüllt, schrieb Gerhard Schwarz am Donnerstag. Die nach vor gerichteten Prognosen des Finanzkonzerns seien von Vorsicht geprägt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:56 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MLP

Zusammenfassung: MLP Buy

Unternehmen:
MLP SE		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
8,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
6,79 €		 Abst. Kursziel*:
29,60%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,53%
Analyst Name:
Gerhard Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

