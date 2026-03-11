GEA Aktie
Marktkap. 10,03 Mrd. EURKGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea nach Zahlen von 56 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff lobte das gute organische Wachstum des Anlagenbauers für 2025, das sich weiter beschleunigen dürfte. Dies schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar mit Blick auf gestiegenen Auftragseingang und -bestand./mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA
Zusammenfassung: GEA Hold
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
62,75 €
|Abst. Kursziel*:
0,40%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
62,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,24%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GEA
|12:16
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|10.03.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
