ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien des Anlagenbauers böten mehr als ein bloßes "Versteck" wegen ihrer Defensivqualitäten, schrieb Sven Weier am Montagabend. Gea bleibe eine seiner Top-Ideen für 2026. Er bleibt der Ansicht, dass im Aktienkurs zu viel Skepsis eingepreist worden sei./rob/ag/tih

