DAX 23.409 -0,8%ESt50 5.685 -0,6%MSCI World 4.432 +0,3%Top 10 Crypto 8,9990 +1,2%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.383 +2,4%Euro 1,1653 +0,2%Öl 91,56 +2,0%Gold 5.178 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX mit Gewinnen erwartet -- Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE, Rheinmetall im Fokus
Top News
Nordex-Aktie: Neue Aufträge über fast 280 MW in Deutschland Nordex-Aktie: Neue Aufträge über fast 280 MW in Deutschland
Masterflex überzeugt mit Rekordwerten Masterflex überzeugt mit Rekordwerten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GEA Aktie

Kaufen
Verkaufen
GEA Aktien-Sparplan
63,05 EUR +0,15 EUR +0,24 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 9,33 Mrd. EUR

KGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 660200

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006602006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GEAGF

UBS AG

GEA Buy

08:06 Uhr
GEA Buy
Aktie in diesem Artikel
GEA
63,05 EUR 0,15 EUR 0,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien des Anlagenbauers böten mehr als ein bloßes "Versteck" wegen ihrer Defensivqualitäten, schrieb Sven Weier am Montagabend. Gea bleibe eine seiner Top-Ideen für 2026. Er bleibt der Ansicht, dass im Aktienkurs zu viel Skepsis eingepreist worden sei./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 17:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Buy

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
61,45 €		 Abst. Kursziel*:
20,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
63,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,37%
Analyst Name:
Sven Weier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

08:31 GEA Equal Weight Barclays Capital
08:06 GEA Buy UBS AG
09.03.26 GEA Hold Warburg Research
09.03.26 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
09.03.26 GEA Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu GEA

finanzen.net Erfolgreiches Jahr 2025 GEA-Aktie letztlich fest: Höhere Dividende und Wachstumspläne angekündigt GEA-Aktie letztlich fest: Höhere Dividende und Wachstumspläne angekündigt
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX sackt schlussendlich ab
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen
dpa-afx ROUNDUP 2: Gea macht mehr Gewinn und will weiter wachsen - Dividende steigt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Gea Group gefragt - Steigende Konsensschätzung erwartet
finanzen.net GEA Aktie News: GEA zieht am Montagnachmittag an
finanzen.net Verluste in Frankfurt: So performt der DAX am Nachmittag
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt ab
finanzen.net UBS AG: Buy-Note für GEA-Aktie
EQS Group EQS-News: 2025 financial results: GEA reports profitable growth, achieves climate targets ahead of schedule and expects accelerated revenue growth in 2026
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: GEA Group Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: GEA publishes preliminary figures and exceeds expectations for key financial indicators for 2025, confirms accelerated sales growth in 2026
EQS Group EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA Group AG releases preliminary financials 2025
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Prof. Dieter Kempf, buy
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
GEA zu myNews hinzufügen