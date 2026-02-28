STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 24,59 Mrd. EURKGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für STMicroelectronics von 28 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem der Halbleiterkonzern Infineon sein KI-Rechenzentren-Geschäft mit einem für 2027 angestrebten Umsatz von 2,5 Milliarden Euro angeleiert habe, ziehe Konkurrent STMicro nun nach, schrieb Johannes Schaller in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dessen KI-Umsatzziele sehe er durch einen Großauftrag der Amazon-Cloud-Sparte AWS sowie andere Projekte untermauert./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,88 €
|Abst. Kursziel*:
10,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
28,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,67%
|
Analyst Name:
Johannes Schaller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
