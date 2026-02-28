DAX 23.952 +2,3%ESt50 5.814 +2,3%MSCI World 4.436 +0,4%Top 10 Crypto 9,0975 +2,3%Nas 22.675 -0,1%Bitcoin 59.957 +1,7%Euro 1,1638 +0,1%Öl 92,00 +2,5%Gold 5.210 +1,3%
STMicroelectronics Aktie

WKN 893438

ISIN wurde kopiert
ISIN NL0000226223

Symbol wurde kopiert
Symbol STMEF

Deutsche Bank AG

STMicroelectronics Buy

13:31 Uhr
STMicroelectronics Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für STMicroelectronics von 28 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem der Halbleiterkonzern Infineon sein KI-Rechenzentren-Geschäft mit einem für 2027 angestrebten Umsatz von 2,5 Milliarden Euro angeleiert habe, ziehe Konkurrent STMicro nun nach, schrieb Johannes Schaller in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dessen KI-Umsatzziele sehe er durch einen Großauftrag der Amazon-Cloud-Sparte AWS sowie andere Projekte untermauert./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,88 €		 Abst. Kursziel*:
10,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
28,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,67%
Analyst Name:
Johannes Schaller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

13:31 STMicroelectronics Buy Deutsche Bank AG
08:11 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
10.02.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
04.02.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
30.01.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

finanzen.net STMicroelectronics-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Februar
dpa-afx BE Semi-Aktie wieder stark: BofA aber skeptisch für Chip-Branche
TraderFox STMicro: Ist bei den Megatrends Data Centern, Humanoide und Weltraum dabei! Jetzt einsteigen?
dpa-afx STMicro-Aktie zieht kräftig an: Amazon-Cloudsparte sichert sich Halbleiter
TraderFox Stocks in Action USA: Kroger, Hims & Hers, STMicroelectronics
TraderFox STMicro: Die neue Zusammenarbeit mit AWS macht den Chiphersteller zum Profiteur der 200 Mrd. USD Capex-Offensive. Chart-Breakout!
finanzen.net Aktien von Samsung & SK Hynix schießen durch die Decke: Überträgt sich die Rally auf Infineon & Co.?
finanzen.net Experten sehen bei STMicroelectronics-Aktie Potenzial
Benzinga Looking Into STMicroelectronics NV&#39;s Recent Short Interest
MarketWatch STMicro shares boom on multiyear, mult-billion dollar deal with Amazon Web Services
Benzinga Why STMicroelectronics Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
Benzinga STMicroelectronics Lands Multibillion Dollar AWS Deal To Power Next-Gen AI Data Centers
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Lattice Semiconductor, Microchip Technology and STMicroelectronics
Benzinga STMicroelectronics Withholds 2026 Outlook But Says Growth Is Coming
Benzinga Is STMicroelectronics NV Gaining or Losing Market Support?
Benzinga STMicroelectronics Brings Humanoid Robots Into Its Factories
