Deutsche Börse Aktie

237,00 EUR -6,10 EUR -2,51 %
STU
Marktkap. 44,04 Mrd. EUR

KGV 20,53
WKN 581005

ISIN DE0005810055

Symbol DBOEF

Deutsche Bank AG

Deutsche Börse Buy

13:51 Uhr
Deutsche Börse Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
237,00 EUR -6,10 EUR -2,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Börse auf "Buy" belassen. Der Iran-Krieg habe die Volatilität an den Finanzmärkten erhöht, wobei es die wohl größten Volumensteigerungen im Rohstoffe- und Gashandel gegeben habe, schrieb Benjamin Goy in seiner am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Deutlichere Schwankungen bedeuteten aber nicht automatisch steigende Erlöse in allen Geschäften - ein Ende der Kämpfe könnte sich positiv auf andere Bereiche auswirken. Unter den Börsenbetreibern dürfte vor allem sein Favorit Euronext einen guten Jahresstart hingelegt haben. Deren Aktie empfiehlt Goy ebenso wie Deutsche Börse und London Stock Exchange zum Kauf./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Börse Buy

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
241,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
237,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
270,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

13:51 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
12:36 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.03.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
16.02.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.02.26 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
Nachrichten zu Deutsche Börse AG

Deutsche Bank AG: Buy-Note für Deutsche Börse-Aktie
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Deutsche Börse auf 'Buy'
JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für Deutsche Börse-Aktie
Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zu
Optimismus in Frankfurt: DAX liegt am Mittag im Plus
Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 legt mittags zu
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Dienstagmittag um Nulllinie
Aufschläge in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt Dienstagssitzung im Plus
EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014
EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014
EQS-CMS: Announcement according to Article 2 paragraph 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 to Regulation (EU) No 596/2014 (MAR)
EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
EQS-NVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Deutsche Börse AG and Allfunds Group plc reached an agreement on recommended acquisition by Deutsche Börse AG of Allfunds Group plc
