Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 44,04 Mrd. EURKGV 20,53
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Börse auf "Buy" belassen. Der Iran-Krieg habe die Volatilität an den Finanzmärkten erhöht, wobei es die wohl größten Volumensteigerungen im Rohstoffe- und Gashandel gegeben habe, schrieb Benjamin Goy in seiner am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Deutlichere Schwankungen bedeuteten aber nicht automatisch steigende Erlöse in allen Geschäften - ein Ende der Kämpfe könnte sich positiv auf andere Bereiche auswirken. Unter den Börsenbetreibern dürfte vor allem sein Favorit Euronext einen guten Jahresstart hingelegt haben. Deren Aktie empfiehlt Goy ebenso wie Deutsche Börse und London Stock Exchange zum Kauf./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Börse Buy
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
241,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
237,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Benjamin Goy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
270,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Börse AG
|13:51
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:36
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|13:51
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:36
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|13:51
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:36
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|30.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.20
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|12.02.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets