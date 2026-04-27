Marktkap. 48,03 Mrd. EUR

KGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 581005

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005810055

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DBOEF

Deutsche Börse AG
267,40 EUR 1,80 EUR 0,68%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Deutschen Börse nach dem Quartalsbericht von 260 auf 300 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Kaufen" belassen. Analyst Philipp Häßler sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem "starken Startquartal" und einem weiterhin positiven Marktumfeld. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen übertroffen. Dass der Börsenbetreiber seine Jahresziele nur bestätigt hat, sieht er nicht negativ, sondern als ein Ausdruck der Vorsicht./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse Kaufen

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
267,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
267,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philipp Dr. Häßler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
283,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

17:11 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
10:51 Deutsche Börse Buy Warburg Research
09:51 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
08:56 Deutsche Börse Outperform Oddo BHF
08:01 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
finanzen.net Aktienempfehlung Deutsche Börse-Analyse: Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet Deutsche Börse-Analyse: Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet
