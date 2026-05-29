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GBC

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12:29 Uhr
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Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die DN Deutsche Nachhaltigkeit AG im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) einen deutlichen Rückgang der Gesamterträge auf 47,52 Mio. Euro (GJ 2024: 204,45 Mio. Euro) verbucht, das Nachsteuerergebnis auf 23,10 Mio. Euro (GJ 2024: 20,19 Mio. Euro) aber gesteigert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Rating.
Nach Analystenaussage seien für die Bewertungsgewinne die Erträge aus der More-Impact-Beteiligung im Zusammenhang mit dem Algene-Erwerb sowie erstmals nennenswerte Beratungserlöse von 2,51 Mio. Euro maßgeblich gewesen. Gleichzeitig habe sich der sonstige betriebliche Aufwand deutlich auf 10,88 Mio. Euro vermindert, da im Gegensatz zum Vorjahr kein größerer Buchverlust angefallen sei. Den fairen Wert der DN Group AG habe das Analystenteam im Rahmen eines NAV-Ansatzes ermittelt. Der Net Asset Value (NAV) bzw. Substanzwert stelle das wirtschaftliche Eigenkapital dar, das sich aus den Marktwerten der Vermögenswerte abzüglich des Fremdkapitals ergebe. Die Anteile an verbundenen Unternehmen seien zum 31.12.25 mit 412,72 Mio. Euro (31.12.24: 280,93 Mio. Euro) der mit Abstand größte Aktivposten der Gesellschaft gewesen. Zuzüglich der weiteren Vermögenswerte und abzüglich der zinstragenden Verbindlichkeiten sowie der Overheadkosten ergebe sich laut GBC ein Gesamt-NAV von 383,63 Mio. Euro. In der Folge ermitteln die Analysten ein Kursziel von 6,90 Euro (zuvor: 6,53 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.06.2026, 12:20 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 11.06.2026 um 11:05 Uhr fertiggestellt und am 11.06.2026 um 14:30 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=5f6a67e977b775488ead22db28251fcb
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: DN Group Kaufen

Unternehmen:
DN Group		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
6,90 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
5,70 €		 Abst. Kursziel*:
21,05%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
5,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,05%
Analyst Name:
Cosmin Filker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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