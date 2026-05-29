GBC

DN Group Kaufen

12:29 Uhr

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die DN Deutsche Nachhaltigkeit AG im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) einen deutlichen Rückgang der Gesamterträge auf 47,52 Mio. Euro (GJ 2024: 204,45 Mio. Euro) verbucht, das Nachsteuerergebnis auf 23,10 Mio. Euro (GJ 2024: 20,19 Mio. Euro) aber gesteigert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Rating.

Nach Analystenaussage seien für die Bewertungsgewinne die Erträge aus der More-Impact-Beteiligung im Zusammenhang mit dem Algene-Erwerb sowie erstmals nennenswerte Beratungserlöse von 2,51 Mio. Euro maßgeblich gewesen. Gleichzeitig habe sich der sonstige betriebliche Aufwand deutlich auf 10,88 Mio. Euro vermindert, da im Gegensatz zum Vorjahr kein größerer Buchverlust angefallen sei. Den fairen Wert der DN Group AG habe das Analystenteam im Rahmen eines NAV-Ansatzes ermittelt. Der Net Asset Value (NAV) bzw. Substanzwert stelle das wirtschaftliche Eigenkapital dar, das sich aus den Marktwerten der Vermögenswerte abzüglich des Fremdkapitals ergebe. Die Anteile an verbundenen Unternehmen seien zum 31.12.25 mit 412,72 Mio. Euro (31.12.24: 280,93 Mio. Euro) der mit Abstand größte Aktivposten der Gesellschaft gewesen. Zuzüglich der weiteren Vermögenswerte und abzüglich der zinstragenden Verbindlichkeiten sowie der Overheadkosten ergebe sich laut GBC ein Gesamt-NAV von 383,63 Mio. Euro. In der Folge ermitteln die Analysten ein Kursziel von 6,90 Euro (zuvor: 6,53 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.06.2026, 12:20 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 11.06.2026 um 11:05 Uhr fertiggestellt und am 11.06.2026 um 14:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=5f6a67e977b775488ead22db28251fcb

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