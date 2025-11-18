DAX 23.247 +0,7%ESt50 5.528 +0,2%MSCI World 4.245 +0,1%Top 10 Crypto 11,68 -0,3%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.581 -1,1%Euro 1,1534 +0,2%Öl 62,58 +0,1%Gold 4.077 +0,3%
Top News
Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen
Kraken-Aktie soll kommen: Börsengang der Kryptobörse rückt wohl näher
Marktkap. 277,92 Mio. EUR

KGV 19,91 Div. Rendite 0,00%
Aktie in diesem Artikel
Neon Equity AG
5,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die DN Deutsche Nachhaltigkeit AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) die Gesamterträge deutlich auf 13,24 Mio. Euro (6M 2024: 4,99 Mio. Euro) gesteigert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Rating.
Nach Analystenaussage ziele die DN Deutsche Nachhaltigkeit AG (ehemals NEON Equity AG) im Rahmen der neuen Strategie künftig vornehmlich auf Beteiligungen, die in Zukunftsbranchen tätig seien. Demnach umfasse das Beteiligungsportfolio der DN AG derzeit drei wesentliche Investments: die EcoMotion Holding AG (ehemals First Move! AG), die More Impact AG (kurz: More Impact) und die Global Health Care AG (ehemals EasyMotionSkin Tec AG). Da das Unternehmen die Beteiligungen nicht konsolidiere, sondern im Finanzergebnis erfasse, setze sich der Gesamtertrag hauptsächlich aus Erlösen aus der Transaktion von Wertpapieren sowie Beteiligungserträgen (Dividenden, Zinsen) zusammen. Dem starken Anstieg der Gesamterträge stehe jedoch unter anderem ein deutlicher Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen gegenüber. Unterm Strich weise die Gesellschaft mit 3,49 Mio. Euro (6M 2024: 5,55 Mio. Euro) ein Periodenergebnis unterhalb des Vorjahres aus. Zur Bewertung der DN Deutsche Nachhaltigkeit AG verwende das Analystenteam den NAV-Ansatz. Der Gesamt-NAV belaufe sich auf 363,03 Mio. Euro (zuvor: 282,62 Mio. Euro). In der Folge ermitteln die Analysten einen NAV je Aktie von 6,53 Euro (zuvor: 6,42 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.11.2025, 10:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 19.11.2025 um 13:57 Uhr fertiggestellt und am 20.11.2025 um 09:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=853d18a346cba77b271f2b99b97cd85b
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Neon Equity Kaufen

Unternehmen:
Neon Equity AG		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
6,53 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
4,84 €		 Abst. Kursziel*:
34,92%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
5,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,60%
Analyst Name:
Cosmin Filker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

