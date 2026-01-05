DAX 25.268 +0,6%ESt50 5.976 +1,2%MSCI World 4.489 +0,1%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.480 -0,4%Bitcoin 77.824 -0,3%Euro 1,1648 -0,1%Öl 62,45 -0,4%Gold 4.487 +0,2%
Top News
Aktien von Vistra und Oklo springen hoch: Meta sichert sich Kernenergie-Partnerschaften Aktien von Vistra und Oklo springen hoch: Meta sichert sich Kernenergie-Partnerschaften
BASF-Aktie im Plus: Barclays Capital veröffentlicht Bewertung BASF-Aktie im Plus: Barclays Capital veröffentlicht Bewertung
Henkel vz. Aktie

Henkel vz. Aktien-Sparplan
71,22 EUR +1,30 EUR +1,86 %
STU
Marktkap. 27,78 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843

ISIN DE0006048432

Symbol HENOF

Henkel vz Neutral

14:11 Uhr
Henkel vz Neutral
Henkel KGaA Vz.
71,22 EUR 1,30 EUR 1,86%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 71 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Jahr 2026 werde für die europäischen Konsumgüterkonzerne aufgrund der anhaltenden Konsumschwäche in Amerika (insbesondere in den USA und Brasilien), des sich rasch normalisierenden Preisanstiegs und des verschärften Wettbewerbs bei gleichzeitig sinkender Markentreue der Verbraucher wahrscheinlich kein Zuckerschlecken, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Unternehmen, die ihre starke Dynamik aus dem zweiten Halbjahr 2025 beibehalten oder verbessern könnten, dürften rasch von einer deutlichen Neubewertung profitieren. Vier Namen stächen dabei besonders hervor: Danone, Haleon, L?Oréal und Reckitt. Abwärtsrisiken für die Konsensprognosen bestünden hingegen bei Beiersdorf, Unilever, Nestle und Henkel./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 05:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 05:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Neutral

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
70,96 €		 Abst. Kursziel*:
0,06%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
71,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,31%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

