DAX 23.768 +0,8%ESt50 5.701 +0,6%MSCI World 4.379 +0,0%Top 10 Crypto 11,86 +2,1%Nas 23.329 +0,2%Bitcoin 77.846 +4,7%Euro 1,1605 -0,1%Öl 62,93 -0,6%Gold 4.176 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Airbus 938914 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen höher -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy muss womöglich Bitcoin verkaufen -- Marvell, Tesla, BMW, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech, Bilfinger im Fokus
Top News
Durchatmen nach schwachem Dezember-Start: DAX zeigt sich in Dienstagssitzung freundlich Durchatmen nach schwachem Dezember-Start: DAX zeigt sich in Dienstagssitzung freundlich
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Henkel vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Henkel vz. Aktien-Sparplan
68,48 EUR -1,22 EUR -1,75 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 27,59 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604843

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006048432

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HENOF

DZ BANK

Henkel vz Kaufen

17:01 Uhr
Henkel vz Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
68,48 EUR -1,22 EUR -1,75%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel von 90 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Bereich Consumer Brands sollte im vierten Quartal mit einer positiven Mengen- und Preisentwicklung das Investorenvertrauen stärken, schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Um die gedämpfte Konsumstimmung und die verhaltene Entwicklung der Einkaufsmanagerindizes in den westlichen Märkten besser zu reflektieren, habe er jedoch seine Prognosen für 2026 reduziert./edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 15:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 15:48 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Zusammenfassung: Henkel vz. Kaufen

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
68,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
68,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

17:01 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
26.11.25 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
13.11.25 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 Henkel vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

finanzen.net Experten-Einschätzung Kaufen-Note für Henkel vz-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK Kaufen-Note für Henkel vz-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz gibt am Nachmittag ab
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: So bewegt sich der DAX nachmittags
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX stärker
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht am Dienstagmittag Gewinne
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX am Mittag mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagmittag mit Abschlägen
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Vormittag um Nulllinie
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Henkel AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: Higher organic sales growth in Q3 – positive volume development in both business units
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
RSS Feed
Henkel KGaA Vz. zu myNews hinzufügen