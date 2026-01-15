MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Klöckner haussieren mit Übernahmegebot

DOW JONES--Mit leichten Abgaben präsentieren sich Europas Börsen am Freitagmittag. Teilnehmer sprechen von einer Konsolidierung auf hohem Niveau. Sie könnte auch mit dem Terminbörsenverfall zusammenhängen: Am Mittag laufen die Januar-Optionen auf Indizes aus, am Abend die Optionen auf Einzeltitel. Allerdings gilt der Januar-Verfall als relativ wenig marktbewegend. Vom Umfeld gehen keine Impulse aus: Anleihen, Öl und auch das Gold handeln am Morgen ebenfalls wenig verändert.

Der DAX verliert 0,3 Prozent auf 25.265 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,4 Prozent nach unten. Am Devisenmarkt zieht der Euro leicht an auf 1,1620 Dollar. An den Anleihemärkten geht es mit den Renditen leicht nach oben.

Zum Optionsverfall heißt es beim Vermögensverwalter QC Partners, von den 15 größten ausstehenden Optionspositionen auf den DAX würden am Freitag keine fällig. Für etwas Spannung könnten möglicherweise die Call-Optionen mit Basispreisen von 25.400 und 25.500 Punkten sowie die Put-Option mit einem Basispreis von 25.400 Punkten sorgen, hier laufen jeweils 4.000 bis 5.000 Kontrakte aus. Grundsätzlich betrachtet sei die Absicherungsaktivität beim DAX aber weiterhin niedrig. Die Absicherung über Put-Optionen liegt weiterhin nahe am 27-Jahrestief.

Allgemein positiv wird der Zolldeal zwischen den USA und Taiwan gewertet. Wie es von der Societe Generale heißt, scheint Taiwan mit dem von 20 auf 15 Prozent gesenkten Zöllen im Gegensatz zu Südkorea und Japan durch das Abkommen mehr Flexibilität zu genießen, was wahrscheinlich auf seine dominante und nahezu monopolistische Stellung im Bereich fortschrittlicher Chips zurückzuführen sei. Mit Blick auf den globalen Handel wird mit dem EU-Indien-Freihandelsabkommen für Ende das Monats gerechnet.

Bei den Einzeltiteln stehen Klöckner mit einem Übernahmeangebot im Blick. "Das Gebot kommt nicht unerwartet, die Prämie ist aber deutlich höher als gedacht", so ein Marktteilnehmer zu dem Gebot von Worthington Steel für Klöckner. Das Gebot sei mit 11 Euro je Aktie eine deutliche Prämie und sollte helfen, die Annahmequote von 65 Prozent zu erreichen. Die Prämie entspreche dem Unternehmen zufolge 98 Prozent auf den unbeeinflussten volumengewichteten 3-Monatsdurchschnittskurs der Aktie am 5. Dezember 2025. Das Europageschäft hatte zuletzt positive Signale gesendet, der Großteil des Geschäftes werde allerdings in Amerika erzielt. Klöckner gewinnen 28,5 Prozent auf 11,06 Euro.

Henkel verstärkt sich mit einer Übernahme in Europa im Bereich Spezialtapes. ATP Adhesive Systems mit einem Umsatz von 270 Millionen Euro sei ein kleiner Zukauf, heißt es im Handel. Henkel werde beim Umsatz dagegen nahe der Marke von 21 Milliarden Euro 2025 erwartet. Die Gesellschaft befinde sich wohl momentan auf Einkaufstour. Zuletzt habe es Berichte gegeben, dass Interesse an Olaplex bestehe, um das Haarkosmetikgeschäft zu skalieren. Henkel notieren unervändert.

Für die Aktie von Daimler Truck geht es am Freitagmittag um 0,5 Prozent nach unten. Der Absatz 2025 mit Minus 8 Prozent liege im unteren Bereich der Erwartung, so ein Marktteilnehmer. Er gehe davon aus, dass ein Rücksetzer des Kurses schnell für Käufe genutzt werde. Die Aktie des Wettbewerbers Traton verliert 0,7 Prozent.

Im DAX leiden BASF mit einem Minus von 3,1 Prozent unter einem skeptischen Analystenkommentar. Barclays hat das Kursziel laut Händlern auf 40 Euro von 41 Euro gesenkt. Auf der anderen Seite steigen Siemens Energy um 3,4 Prozent und Airbus um 0,9 Prozent.

In der zweiten Reihe gewinnen Fraport 0,3 Prozent. Der Flughafenbetreiber übertrifft laut Jefferies-Analysten dank starker Dezember-Verkehrszahlen die Jahresprognose. Am Flughafen Frankfurt stieg das Verkehrsaufkommen im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,3 Prozent. Für das Gesamtjahr 2025 ergebe sich daraus ein Verkehrswachstum von 2,6 Prozent. Das Unternehmen hat damit seine eigene Prognose, die von einem Zuwachs um rund 2,3 Prozent auf etwa 63 Millionen Passagiere ausging, leicht übertroffen. Auch der Marktkonsens, der zuletzt bei einem Plus von 2,5 Prozent lag, wurde geschlagen.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.016,54 -0,4% -24,60 +4,3%

Stoxx-50 5.124,42 -0,1% -5,30 +4,3%

DAX 25.264,83 -0,3% -87,56 +3,5%

MDAX 31.881,10 -0,2% -62,50 +4,3%

TecDAX 3.763,38 -0,2% -8,41 +4,1%

SDAX 18.361,00 +0,1% 24,07 +6,8%

CAC 8.248,58 -0,8% -64,54 +2,0%

SMI 13.436,91 -0,3% -39,41 +1,6%

ATX 5.449,32 -0,4% -21,70 +2,7%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1619 +0,1% 1,1608 1,1606 -1,2%

EUR/JPY 183,79 -0,2% 184,14 183,95 -0,0%

EUR/CHF 0,9318 -0,1% 0,9326 0,9321 +0,2%

EUR/GBP 0,8668 -0,1% 0,8676 0,8668 -0,5%

USD/JPY 158,19 -0,3% 158,63 158,50 +1,2%

GBP/USD 1,3404 +0,2% 1,3379 1,3389 -0,7%

USD/CNY 7,0031 +0,0% 7,0005 7,0007 -0,4%

USD/CNH 6,9655 +0,0% 6,9633 6,9620 -0,2%

AUS/USD 0,6703 +0,1% 0,6699 0,6708 +0,4%

Bitcoin/USD 95.513,60 -0,1% 95.598,20 96.390,70 +8,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,97 59,19 +1,3% 0,78 +8,4%

Brent/ICE 64,56 63,76 +1,3% 0,80 +4,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.606,68 4.616,95 -0,2% -10,28 +6,9%

Silber 90,66 92,42 -1,9% -1,76 +29,6%

Platin 2.007,95 2.079,07 -3,4% -71,12 +18,6%

Kupfer 5,91 5,99 -1,4% -0,08 +4,6%

