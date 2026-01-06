DAX 24.892 +0,1%ESt50 5.932 +0,1%MSCI World 4.504 -0,1%Top 10 Crypto 12,15 -3,4%Nas 23.547 +0,7%Bitcoin 79.183 -1,2%Euro 1,1694 +0,0%Öl 59,91 -1,0%Gold 4.451 -1,0%
Siemens Energy Aktie

128,85 EUR +0,45 EUR +0,35 %
STU
Marktkap. 109,1 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol SMEGF

Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
128,85 EUR 0,45 EUR 0,35%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Energy mit "Outperform" und einem Kursziel von 150 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Für Siemens Energy sprächen ein länger dauernder Aufwärtszyklus und der Aufbau strategischer Energieversorgung von Kunden, schrieb Alasdair Leslie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neben Siemens Energy zählten Siemens, Rexl und Schneider Electric zu seinen Favoriten in der Branche./bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:31 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
127,75 €		 Abst. Kursziel*:
17,42%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
128,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,41%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
122,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

08:01 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
06.01.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
19.12.25 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
11.12.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

