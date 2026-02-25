Nordex Aktie
Marktkap. 9,72 Mrd. EURKGV 25,09 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655
ISIN DE000A0D6554
Symbol NRDXF
Nordex Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex von 34 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Signale der Hamburger seien positiv, sowohl für 2026 als auch längerfristig, schrieb John Kim in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zum Geschäftsbericht. Er hob seine operativen Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 um bis zu 35 Prozent an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
58,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,72 €
|Abst. Kursziel*:
32,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
44,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,04%
|
Analyst Name:
John Kim
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,84 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nordex AG
|11:16
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|11:11
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
