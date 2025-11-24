DAX 23.239 +0,6%ESt50 5.529 +0,3%MSCI World 4.296 +0,0%Top 10 Crypto 12,15 -2,3%Nas 22.872 +2,7%Bitcoin 76.068 -0,7%Euro 1,1529 +0,0%Öl 63,00 -0,6%Gold 4.138 +0,0%
Nordex Aktie

25,80 EUR +0,28 EUR +1,10 %
FSE
Marktkap. 6,02 Mrd. EUR

KGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655

ISIN DE000A0D6554

Symbol NRDXF

RBC Capital Markets

Nordex Underperform

08:01 Uhr
Nordex Underperform
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
25,80 EUR 0,28 EUR 1,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nordex von 18,50 auf 22,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Er habe nach den beeindruckenden Quartalszahlen des Windturbinenherstellers seine Schätzungen angehoben, schrieb Colin Moody in seinem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Das beibehaltene Anlagevotum sei den mittelfristigen Risiken auf dem deutschen Markt, möglichen Enttäuschungen bei der Kapitalverwendung sowie dem anhaltenden Qualitätsunterschied gegenüber der Konkurrenz geschuldet./rob/gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 00:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nordex

Zusammenfassung: Nordex Underperform

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
25,50 €		 Abst. Kursziel*:
-13,73%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
25,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,73%
Analyst Name:
Colin Moody 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,12 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordex AG

08:01 Nordex Underperform RBC Capital Markets
17.11.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Nordex Equal Weight Barclays Capital
05.11.25 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordex AG

Dow Jones Neues Projekt Nordex-Aktie: Windturbinenhersteller erhält Auftrag von spanischer Grupo Enhol über 34 MW Nordex-Aktie: Windturbinenhersteller erhält Auftrag von spanischer Grupo Enhol über 34 MW
EQS Group EQS-News: Nordex Group erhält neuen Auftrag von Grupo Enhol über 34-MW für das Repowering eines Windparks in Spanien
finanzen.net XETRA-Handel: TecDAX legt zum Handelsende zu
finanzen.net Nordex Aktie News: Anleger greifen bei Nordex am Nachmittag zu
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: TecDAX-Anleger greifen am Montagmittag zu
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex am Mittag höher
finanzen.net TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordex-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex zieht am Vormittag an
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich
EQS Group EQS-News: Nordex Group wins new order from Grupo Enhol for 34 MW for the repowering of a wind farm in Spain
reNEWS Nordex to supply turbines for 58MW Donegal project
EQS Group EQS-News: Nordex Group secures new order for ca. 60 MW from SSE in Ireland
reNEWS Nordex bags 21MW order in Germany
EQS Group EQS-News: Nordex Group receives a 21 MW order from BMR energy solutions
reNEWS Nordex wins 77MW Schneifelhöhe deal
EQS Group EQS-News: Nordex Group secures 77 MW contract for Schneifelhöhe wind farm – green energy for Rhineland-Palatinate in Germany
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
