Nordex Aktie

23,96 EUR -0,20 EUR -0,83 %
STU
Marktkap. 5,67 Mrd. EUR

KGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655

ISIN DE000A0D6554

Symbol NRDXF

RBC Capital Markets

Nordex Underperform

12:26 Uhr
Nordex Underperform
Nordex AG
23,96 EUR -0,20 EUR -0,83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex auf "Underperform" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Die für das zweite Halbjahr 2025 erhoffte allgemeine Belebung der Industrie sei auf 2026 verschoben, konstatierte das Analystenteam um Colin Moody in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Investitionsgüterbranche. Nach einer Überprüfung der Prognosen für 2026 reduzierten die Experten ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Hälfte der von ihnen beobachteten Sektorunternehmen um durchschnittlich 3 Prozent. Da die Branchenbewertung nicht günstig sei, sollten Anleger selektiv vorgehen, empfiehlt das RBC-Team./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:22 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordex Underperform

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
18,50 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
24,26 €		 Abst. Kursziel*:
-23,74%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
23,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-22,79%
Analyst Name:
Colin Moody 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

