Nordex Aktie
Marktkap. 5,67 Mrd. EURKGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655
ISIN DE000A0D6554
Symbol NRDXF
Nordex Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex auf "Underperform" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Die für das zweite Halbjahr 2025 erhoffte allgemeine Belebung der Industrie sei auf 2026 verschoben, konstatierte das Analystenteam um Colin Moody in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Investitionsgüterbranche. Nach einer Überprüfung der Prognosen für 2026 reduzierten die Experten ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Hälfte der von ihnen beobachteten Sektorunternehmen um durchschnittlich 3 Prozent. Da die Branchenbewertung nicht günstig sei, sollten Anleger selektiv vorgehen, empfiehlt das RBC-Team./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nordex Underperform
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
18,50 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
24,26 €
|Abst. Kursziel*:
-23,74%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
23,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-22,79%
|
Analyst Name:
Colin Moody
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nordex AG
|12:26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.10.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.10.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06.09.19
|Nordex Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|15.08.19
|Nordex verkaufen
|Independent Research GmbH
|17.07.19
|Nordex Reduce
|HSBC
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.24
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.23
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.23
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.