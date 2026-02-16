Nordex Aktie
Marktkap. 8,01 Mrd. EURKGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655
ISIN DE000A0D6554
Symbol NRDXF
Nordex Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nordex auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 15,80 Euro belassen. Das "Wind-Wunder" in Deutschland könnte dicht am Höhepunkt sein, schrieb Vlad Sergievskii am Dienstag. Der historische Ausbau der Windenergie werde in den kommenden Jahren zwar weiter zunehmen, aber das Netz hierzulande sei bereits mit Windenergie gesättigt. Zudem rechnet er mit sinkenden Auktionsvolumina nach 2026 und möglichem Druck auf die Turbinenpreise. Die Chinesen sieht der Analyst obendrein als "echte Bedrohung" an./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 03:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nordex
Zusammenfassung: Nordex Equal Weight
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
15,80 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
33,50 €
|Abst. Kursziel*:
-52,84%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
33,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-53,06%
|
Analyst Name:
Vlad Sergievskii
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
