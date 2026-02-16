DAX 24.859 +0,2%ESt50 5.986 +0,1%MSCI World 4.506 -0,1%Top 10 Crypto 8,7210 -1,0%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.514 -1,1%Euro 1,1830 -0,2%Öl 68,68 +0,2%Gold 4.940 -1,1%
Nordex Aktie

33,66 EUR +0,10 EUR +0,30 %
STU
Marktkap. 8,01 Mrd. EUR

KGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655

ISIN DE000A0D6554

Symbol NRDXF

12:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
33,66 EUR 0,10 EUR 0,30%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nordex auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 15,80 Euro belassen. Das "Wind-Wunder" in Deutschland könnte dicht am Höhepunkt sein, schrieb Vlad Sergievskii am Dienstag. Der historische Ausbau der Windenergie werde in den kommenden Jahren zwar weiter zunehmen, aber das Netz hierzulande sei bereits mit Windenergie gesättigt. Zudem rechnet er mit sinkenden Auktionsvolumina nach 2026 und möglichem Druck auf die Turbinenpreise. Die Chinesen sieht der Analyst obendrein als "echte Bedrohung" an./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 03:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
15,80 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
33,50 €		 Abst. Kursziel*:
-52,84%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
33,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-53,06%
Analyst Name:
Vlad Sergievskii 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordex AG

12:01 Nordex Equal Weight Barclays Capital
29.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
13.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordex AG

finanzen.net Nordex-Investment TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Nordex auf 'Equal Weight' - Ziel 15,80 Euro
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im MDAX
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende leichter
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Nachmittag an Boden
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX sackt nachmittags ab
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: Das macht der TecDAX aktuell
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX fällt mittags
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX liegt im Minus
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS Nordex secures 220MW Euro orders rush
EQS Group EQS-News: Nordex Group wins multiple European contracts totaling 220 MW in January 2026
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS Nordex wins 56MW German deal
EQS Group EQS-News: Nordex Group receives 56 MW order for community wind farm in Schleswig-Holstein, Germany
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
